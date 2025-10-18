Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 8 kişinin testi pozitif çıktı! Açıklamalar gecikmedi! 'Sözde Adli Tıp raporu...'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilmişti.

Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alındı. Testleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Testi pozitif çıkan isimlerin Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Derin Talu, Deren Talu, Dilan Polat, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka ve Metin Akdülger olduğu öğrenildi.

Dilan Polat, Talu kardeşler, Berrak Tüzünataç ve Birce Akalay'ın saçında kokain maddesine rastlandı. Ancak bu sonuçlar sonrası ünlü isimlerden tek tek açıklamalar geldi.

'SÖZDE ADLİ TIP RAPORU...'

Birce Akalay test sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklama yaptı ve 'En kısa zamanda kendimden emin olduğum bu konularda avukatım vasıtasıyla sözde Adli Tıp raporuna (ki doğru ise) itirazda bulunacağımızı, bilgilerinize arz ederim.' ifadelerini kullandı.

'BENİM KANIMDA ÇIKABİLECEK TEK ŞEY...'

Dilan Polat ise test sonucunun pozitif çıkmasının ardından sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yapmaya başladı. Gözyaşlarına hakim olamayan Dilan Polat "Benim kanımda, saçımda çıkabilecek tek şey ilaçlarımın ismini vermek istemiyorum, yeşil reçeteli ilaçlardan başka bir şey çıkmaz" dedi.

'HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM'

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat ise "Şuan büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Sevdiğimden niye ayırdınız beni? Aynı listede olmamamız hayal kırıklığı' diyerek test sonuçlarını tiye aldı.

'SONUÇLARA GÜVENMİYORUZ'

Defne Samyeli'de kızları Derin ve Deren'in test sonuçlarının pozitif çıkmasına tepki gösterdi. Defne Samyeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Adli Tıp Kurumu'nun sonuçlarına güvenmediklerini belirterek başka bir hastanede yeniden test yaptıracaklarını söyledi.