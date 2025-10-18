MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 8 kişinin testi pozitif çıktı! Açıklamalar gecikmedi! 'Sözde Adli Tıp raporu...'

İstanbul'da şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 8 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Ünlü isimler çıkan test sonuçlarının ardından tek tek açıklama yaparak 'test sonuçlarına güvenmiyoruz' ifadelerini kullandılar.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 8 kişinin testi pozitif çıktı! Açıklamalar gecikmedi! 'Sözde Adli Tıp raporu...'
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilmişti.

Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alındı. Testleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Testi pozitif çıkan isimlerin Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Derin Talu, Deren Talu, Dilan Polat, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka ve Metin Akdülger olduğu öğrenildi.

Dilan Polat, Talu kardeşler, Berrak Tüzünataç ve Birce Akalay'ın saçında kokain maddesine rastlandı. Ancak bu sonuçlar sonrası ünlü isimlerden tek tek açıklamalar geldi.

'SÖZDE ADLİ TIP RAPORU...'

Birce Akalay test sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklama yaptı ve 'En kısa zamanda kendimden emin olduğum bu konularda avukatım vasıtasıyla sözde Adli Tıp raporuna (ki doğru ise) itirazda bulunacağımızı, bilgilerinize arz ederim.' ifadelerini kullandı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 8 kişinin testi pozitif çıktı! Açıklamalar gecikmedi! Sözde Adli Tıp raporu... 1

'BENİM KANIMDA ÇIKABİLECEK TEK ŞEY...'

Dilan Polat ise test sonucunun pozitif çıkmasının ardından sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yapmaya başladı. Gözyaşlarına hakim olamayan Dilan Polat "Benim kanımda, saçımda çıkabilecek tek şey ilaçlarımın ismini vermek istemiyorum, yeşil reçeteli ilaçlardan başka bir şey çıkmaz" dedi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 8 kişinin testi pozitif çıktı! Açıklamalar gecikmedi! Sözde Adli Tıp raporu... 2

'HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM'

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat ise "Şuan büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Sevdiğimden niye ayırdınız beni? Aynı listede olmamamız hayal kırıklığı' diyerek test sonuçlarını tiye aldı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 8 kişinin testi pozitif çıktı! Açıklamalar gecikmedi! Sözde Adli Tıp raporu... 3

'SONUÇLARA GÜVENMİYORUZ'

Defne Samyeli'de kızları Derin ve Deren'in test sonuçlarının pozitif çıkmasına tepki gösterdi. Defne Samyeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Adli Tıp Kurumu'nun sonuçlarına güvenmediklerini belirterek başka bir hastanede yeniden test yaptıracaklarını söyledi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 8 kişinin testi pozitif çıktı! Açıklamalar gecikmedi! Sözde Adli Tıp raporu... 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu test sonuçları pozitif çıktı! 'Sonuçlara güvenmiyoruz' Uyuşturucu test sonuçları pozitif çıktı! 'Sonuçlara güvenmiyoruz'
Geceye damga vurdu! Arkasını dönünce olay olduGeceye damga vurdu! Arkasını dönünce olay oldu

Anahtar Kelimeler:
Birce Akalay Defne Samyeli Deren Talu Derin Talu Dilan Polat engin polat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.