Usta oyuncu Anta Toros'un cenaze programı belli oldu! 9 gün sonra defnedilecek

Mide kanseri nedeniyle vefat eden Anta Toros'un cenaze programına dair detaylar belli oldu.

Film-San Vakfı'ın yapılan açıklamaya göre; sanatçı için 8 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir anma töreni düzenlenecek. Toros, Beyoğlu Üç Horan Kilisesi'ndeki törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedilecek.

Ünlü oyuncu, yıllar önce katıldığı programda, kariyeri boyunca canlandırdığı karakterlerin çoğunun kötü karakterler olduğunu şu sözlerle anlatmıştı: Yanılmıyorsam bir iki tane iyi karakter oynadım. Tiyatroda daha normal insanlar oynadım ama dizi ve sinemada daha sivri karakterleri canlandırdım. Sanırım fizik, yüz yapısından dolayı oldu. İfademde sertlik var benim, ben bu şekilde düşünüyorum. Ya da alışkanlıkla akla geldim sanırım. 'Bu rolü kim oynar?' dediklerinde akıllarına geldim belki de. Bütün rollerimi sevdim. İyi olsun kötü olsun, o kadar severek oynadım ki. Hiç ayrım yapamam. Bir karaktere hayat kazandırıp, canlandırmak çok hoşuma gidiyor.

ANTA TOROS KİMDİR?

Türk tiyatro ve dizi oyuncusu Anta Toros (asıl adı Antaram Torosyan), 12 Ocak 1948’de İstanbul’da doğdu.1965’te amatör tiyatroya adım atan sanatçı, Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu’nda profesyonel oldu. Dostlar Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi topluluklarda da sahne aldı. Amerika’da tiyatro eğitimi gören Toros, Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Acı Hayat, Yarım Elma gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.