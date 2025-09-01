MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Usta oyuncu Anta Toros'un cenaze programı belli oldu! 9 gün sonra defnedilecek

Kariyeri boyunca birçok yapımda yer alan usta oyuncu Anta Toros 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Anta Toros'un ne zaman defnedileceği belli oldu. Geçtiğimiz cumartesi vefat eden Toros'un cenazesi, 8 Eylül Pazartesi günü defnedilecek.

Usta oyuncu Anta Toros'un cenaze programı belli oldu! 9 gün sonra defnedilecek
Öznur Yaslı İkier

Mide kanseri nedeniyle vefat eden Anta Toros'un cenaze programına dair detaylar belli oldu.

Film-San Vakfı'ın yapılan açıklamaya göre; sanatçı için 8 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir anma töreni düzenlenecek. Toros, Beyoğlu Üç Horan Kilisesi'ndeki törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedilecek.

Usta oyuncu Anta Toros un cenaze programı belli oldu! 9 gün sonra defnedilecek 1

Ünlü oyuncu, yıllar önce katıldığı programda, kariyeri boyunca canlandırdığı karakterlerin çoğunun kötü karakterler olduğunu şu sözlerle anlatmıştı: Yanılmıyorsam bir iki tane iyi karakter oynadım. Tiyatroda daha normal insanlar oynadım ama dizi ve sinemada daha sivri karakterleri canlandırdım. Sanırım fizik, yüz yapısından dolayı oldu. İfademde sertlik var benim, ben bu şekilde düşünüyorum. Ya da alışkanlıkla akla geldim sanırım. 'Bu rolü kim oynar?' dediklerinde akıllarına geldim belki de. Bütün rollerimi sevdim. İyi olsun kötü olsun, o kadar severek oynadım ki. Hiç ayrım yapamam. Bir karaktere hayat kazandırıp, canlandırmak çok hoşuma gidiyor.

Usta oyuncu Anta Toros un cenaze programı belli oldu! 9 gün sonra defnedilecek 2

ANTA TOROS KİMDİR?

Türk tiyatro ve dizi oyuncusu Anta Toros (asıl adı Antaram Torosyan), 12 Ocak 1948’de İstanbul’da doğdu.1965’te amatör tiyatroya adım atan sanatçı, Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu’nda profesyonel oldu. Dostlar Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi topluluklarda da sahne aldı. Amerika’da tiyatro eğitimi gören Toros, Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Acı Hayat, Yarım Elma gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü oyuncudan anneannesine veda! 'Tanıdığım en özel kadındı' Ünlü oyuncudan anneannesine veda! 'Tanıdığım en özel kadındı'
Son pozları olay oldu! Beğeni yağdıSon pozları olay oldu! Beğeni yağdı

Anahtar Kelimeler:
Oyuncu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin stoperi ezeli rakibe transfer olabilir! Avrupa basınından son dakika duyurusu yapıldı...

Fenerbahçe'nin stoperi ezeli rakibe transfer olabilir! Avrupa basınından son dakika duyurusu yapıldı...

Emekli promosyon 2025 ödemesi güncel rakamlar! Banka banka belli oldu

Emekli promosyon 2025 ödemesi güncel rakamlar! Banka banka belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Yönetim kurulu toplantısında karar çıktı

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Yönetim kurulu toplantısında karar çıktı

Galatasaray'dan kaleye sürpriz isim! Dünya futbolunun yakından tanıdığı yıldız geliyor

Galatasaray'dan kaleye sürpriz isim! Dünya futbolunun yakından tanıdığı yıldız geliyor

Sahneye çıkarken bir anda yere kapaklandı! O anlar viral oldu

Sahneye çıkarken bir anda yere kapaklandı! O anlar viral oldu

Cenaze programı belli oldu! 9 gün sonra defnedilecek

Cenaze programı belli oldu! 9 gün sonra defnedilecek

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.