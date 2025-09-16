Usta oyuncu Gül Onat kanser tedavisi görüyordu! Dua istedi

2000'li yıllara damga vuran Sihirli Annem dizisi, 22 yıl sonra beyaz perdeye taşınarak, dizi hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Dizinin 'Perihan Teyzesi' Gül Onat da dizinin yeni filminde rol aldı.

Geçtiğimiz yıl pankreas kanserine yakalandığını açıklayan usta oyuncu film çekimlerini doktor izinleriyle tamamlamış ancak filmin galasına katılamamıştı.

Pankreas kanseri tedavisi devam eden başarılı oyuncu Gül Onat son halini paylaşarak takipçilerinden dua istedi.

Onat, Instagram hesabından yayımladığı mesajda son sağlık durumuyla ilgili ''Bir tedavi günü daha Dualarınızı eksik etmeyin dostlar'' notunu düştü.

Sevenlerinden dua isteyen usta sanatçıya takipçilerinden 'geçmiş olsun' ve 'acil şifalar' mesajı yağdı.