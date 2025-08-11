Usta oyuncu Mahmut Gökgöz son haliyle üzdü! Ailesi çağrıda bulundu, huzurevinde yaşıyor

Dikkat Bebek Var, Yol Arkadaşım, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Babam ve Oğlum gibi hafızalara kazınan yapımlarda yer alan tiyatro sanatçısı ve yönetmen Mahmut Gökgöz son haliyle herkesi üzdü.

HUZUREVİNDE YAŞIYOR

Mahmut Gökgöz'ün 1,5 senedir İstanbul Darülaceze Müdürlüğü'ne bağlı öz bakımını yapamayan ve yatağa bağımlı kişilerin yaşadığı sitede kaldığı ortaya çıktı.

AİLESİ ÇAĞRIDA BULUNDU

74 yaşındaki oyuncunun kardeşi yaptığı açıklamada "Ağabeyim, devlet tiyatrosu sanatçısı Mahmut Gökgöz 1,5 seneyi aşkın Istanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürlüğü tesislerindeki sitede yatıyor. Arkadaşları, tanıyanlar ziyaret ederse çok sevinir ve motive olur. Lütfen olabildiğince yayın" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bir sosyal medya kullanıcısı, Gökgöz ile çekildiği fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Tekerlekli sandalyede görülen oyuncunun son haline 'Sağlık içinde geçsin günleriniz', 'Allah şifa versin', 'Yaşlılık ne zor' gibi yorumlar yapıldı.