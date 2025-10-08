'Uyuşturucu operasyonu' Bahar setini vurdu! Demet Evgar operasyonla evinden alındı! Çekimler durdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun'un da aralarında olduğu toplam 19 kişi ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada ifade işlemi tamamlanan isimler tahlillerinin yapılması üzerine Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Operasyonla evinden alınan isimler arasında yer alan Demet Evgar hakkındaki soruşturma başrolünde yer aldığı fenomen dizi Bahar'ı da etkiledi.

'SET DURDU'

Show Tv'nin reyting rekorları kıran sevilen dizisi Bahar'ın çekimlerinin durduğu öğrenildi. Evgar'ın aynı dizide oynayan arkadaşı oyuncu Hatice Aslan moral için il Jandarma Komutanlığına geldi.