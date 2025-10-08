MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'Uyuşturucu operasyonu' Bahar setini vurdu! Demet Evgar operasyonla evinden alındı! Çekimler durdu

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 ünlü isim ifadeleri ve kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Burada ifade işlemi tamamlanan isimler tahlillerinin yapılması üzerine Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Soruşturma kapsamında evinden alınan isimler arasında Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar'ın başrolü Demet Evgar da yer aldı. Evgar hakkında açılan soruşturma dizi çekimlerini de durdurdu.

'Uyuşturucu operasyonu' Bahar setini vurdu! Demet Evgar operasyonla evinden alındı! Çekimler durdu
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun'un da aralarında olduğu toplam 19 kişi ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada ifade işlemi tamamlanan isimler tahlillerinin yapılması üzerine Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonu Bahar setini vurdu! Demet Evgar operasyonla evinden alındı! Çekimler durdu 1

Operasyonla evinden alınan isimler arasında yer alan Demet Evgar hakkındaki soruşturma başrolünde yer aldığı fenomen dizi Bahar'ı da etkiledi.

Uyuşturucu operasyonu Bahar setini vurdu! Demet Evgar operasyonla evinden alındı! Çekimler durdu 2

'SET DURDU'

Show Tv'nin reyting rekorları kıran sevilen dizisi Bahar'ın çekimlerinin durduğu öğrenildi. Evgar'ın aynı dizide oynayan arkadaşı oyuncu Hatice Aslan moral için il Jandarma Komutanlığına geldi.

Uyuşturucu operasyonu Bahar setini vurdu! Demet Evgar operasyonla evinden alındı! Çekimler durdu 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son haliyle gündemde! Podyuma geri dönüyor Son haliyle gündemde! Podyuma geri dönüyor
Son pozları sosyal medyayı salladı! Sütyen ceket kombini olay olduSon pozları sosyal medyayı salladı! Sütyen ceket kombini olay oldu

Anahtar Kelimeler:
Demet Evgar bahar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.