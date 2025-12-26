Uyuşturucu soruşturması fuhuşa uzandı! Hakkında yakalama kararı çıkarılan Mert Vidinli'den dikkat çeken paylaşım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması fuhuşa uzandı.

Soruşturma kapsamında Cihanna ismiyle bilinen Cihan Şensözlü geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Aynı suçlardan hakkında yakalama kararı çıkarılan Mert Vidinli ise hâlâ yurtdışında.

Ülkeye henüz dönmeyen Mert Vidinli'nin sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Vidinli son olarak kendi imzasıyla paylaştığı “Kalbin kadar konuşursun. ne kadar temizse, sözlerin de o kadar berrak olur...” ifadelerini kullandı.

Mert Vidinli'nin bu paylaşımı sonrası sosyal medyada tepki çekti. Ünlü isme; 'Ağam bizimle eğleniyor', 'Muhtemelen saçlarındaki iz gidince dönecek', 'Bizde inandık' gibi yorumlar yapıldı.