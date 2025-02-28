Uzak Şehir’in Alya'sı Sinem Ünsal galaya damga vurdu! Vücudunu saran elbisesiyle tam not aldı! ''Su gibi''

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal diğer yandan da TRT tabii'nin yeni dizisi "Yankı: Görünmez El" dizisinin kadrosunda yer alıyor.

Dizinin başrolünü Cihangir Ceyhan ile paylaşan Sinem Ünsal, dizinin gala gösterimine siyahlar içerisinde katıldı Ünsal vücudunu saran, omuzları kürk detaylı elbisesiyle beğeni topladı.

Uzun ışıltılı küpeleri ve toplu saçlarıyla da sevenlerinden tam not almayı başaran Sinem Ünsal bu haliyle geceye damga vurdu. Sinem Ünsal'ın saçı, makyajı ve iddialı tarzı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Ünlü isme; 'su gibi', 'asaleti ve zarifliği çok farklı', 'güzel kadın', 'farklı bir aurası var' gibi yorumlar yapıldı.