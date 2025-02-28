MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Uzak Şehir’in Alya'sı Sinem Ünsal galaya damga vurdu! Vücudunu saran elbisesiyle tam not aldı! ''Su gibi''

Uzak Şehir’in Alya'sı Sinem Ünsal galaya damga vurdu! Vücudunu saran elbisesiyle tam not aldı! ''Su gibi''

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.02.2025 09:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisi ile fırtınalar estiren Sinem Ünsal TRT tabii'nin yeni dizisi "Yankı: Görünmez El" dizisinin kadrosunda da yer alıyor. Dizinin gala gösterimine siyahlar içerisinde katılan Sinem Ünsal vücudunu saran elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı. Ünsal'ın saçı, makyajı ve tarzı çok beğenildi.

Uzak Şehir’in Alya'sı Sinem Ünsal galaya damga vurdu! Vücudunu saran elbisesiyle tam not aldı! ''Su gibi''

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal diğer yandan da TRT tabii'nin yeni dizisi "Yankı: Görünmez El" dizisinin kadrosunda yer alıyor.

Dizinin başrolünü Cihangir Ceyhan ile paylaşan Sinem Ünsal, dizinin gala gösterimine siyahlar içerisinde katıldı Ünsal vücudunu saran, omuzları kürk detaylı elbisesiyle beğeni topladı.

sinem 1

Uzun ışıltılı küpeleri ve toplu saçlarıyla da sevenlerinden tam not almayı başaran Sinem Ünsal bu haliyle geceye damga vurdu. Sinem Ünsal'ın saçı, makyajı ve iddialı tarzı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sİnem 2

YORUM YAĞDI

Ünlü isme; 'su gibi', 'asaleti ve zarifliği çok farklı', 'güzel kadın', 'farklı bir aurası var' gibi yorumlar yapıldı.

SİNEM 3

Mynet'in Sesi
3 milyar liralık mirası gündemde! Tedbir ve kayyum istenmişti! Mahkemeden dikkat çeken karar 3 milyar liralık mirası gündemde! Tedbir ve kayyum istenmişti! Mahkemeden dikkat çeken karar
Programı apar topar bırakmıştı! Nursel Ergin kanseri yendi! Ekranlara geri dönüyorProgramı apar topar bırakmıştı! Nursel Ergin kanseri yendi! Ekranlara geri dönüyor
Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal Uzak Şehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmralı görüşmesinin fotoğrafında dikkat çeken ‘mikrofon’ detayı!

İmralı görüşmesinin fotoğrafında dikkat çeken ‘mikrofon’ detayı!

Cübbeli'nin trafikte çakar kullanan kızına 139 bin lira ceza

Cübbeli'nin trafikte çakar kullanan kızına 139 bin lira ceza

Programı apar topar bırakmıştı! Nursel Ergin kanseri yendi! Ekranlara geri dönüyor

Programı apar topar bırakmıştı! Nursel Ergin kanseri yendi! Ekranlara geri dönüyor

Bakan Yerlikaya duyurdu! Sinan Memi ve Atakan Avcı yakalandı!

Bakan Yerlikaya duyurdu! Sinan Memi ve Atakan Avcı yakalandı!

"Mart'ta kongre, Haziran veya Temmuz'da af" iddiası...

"Mart'ta kongre, Haziran veya Temmuz'da af" iddiası...

Serdar Dursun'a İran'da büyük şok! Penaltıyı kaçırınca takım arkadaşları topu elinden aldı

Serdar Dursun'a İran'da büyük şok! Penaltıyı kaçırınca takım arkadaşları topu elinden aldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

PARTNER
Herkes alabiliyor, anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Herkes alabiliyor, anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Beklentilerimi aştı!" Puma Rebound Bot günün fırsatı oldu

"Beklentilerimi aştı!" Puma Rebound Bot günün fırsatı oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.