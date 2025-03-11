Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın ablası da oyuncu çıktı! Benzerlikleri şaşırttı! 'İkizi gibi'

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal şimdi de ablası Gizem Ünsal ile gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde ablası hakkında açıklamalar yapan Sinem Ünsal ablasını "Hem çok yetenekli hem de çok zeki ve güzel" diyerek övdü.

Sinem Ünsal'ın ablası Gizem Ünsal'ın 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizisinde “Kraliçe Maria” karakterine hayat verdiği öğrenildi.

BENZERLİKLERİ ŞAŞIRTTI

Abla kardeşin benzerlikleri dikkatlerden kaçmadı. Sinem Ünsal ve Gizem Ünsal'ı görenler 'İkizi gibi', 'Nasıl bu kadar benziyorlar', 'Tıpa tıp diğerinin aynısı' gibi yorumlar yaptılar.