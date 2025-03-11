MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın ablası da oyuncu çıktı! Benzerlikleri şaşırttı! 'İkizi gibi'

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın ablası da oyuncu çıktı! Benzerlikleri şaşırttı! 'İkizi gibi'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.03.2025 12:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisi ile fırtınalar estiren Sinem Ünsal ablasıyla gündem oldu. Güzel oyuncunun ablası da ünlü çıktı. Ünsal'ın ablası ile olan benzerliği herkesi şaşırttı.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın ablası da oyuncu çıktı! Benzerlikleri şaşırttı! 'İkizi gibi'

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal şimdi de ablası Gizem Ünsal ile gündem oldu.

ALUA

Geçtiğimiz günlerde ablası hakkında açıklamalar yapan Sinem Ünsal ablasını "Hem çok yetenekli hem de çok zeki ve güzel" diyerek övdü.

GİZEM 1

Sinem Ünsal'ın ablası Gizem Ünsal'ın 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizisinde “Kraliçe Maria” karakterine hayat verdiği öğrenildi.

gizem ünsal

BENZERLİKLERİ ŞAŞIRTTI

Abla kardeşin benzerlikleri dikkatlerden kaçmadı. Sinem Ünsal ve Gizem Ünsal'ı görenler 'İkizi gibi', 'Nasıl bu kadar benziyorlar', 'Tıpa tıp diğerinin aynısı' gibi yorumlar yaptılar.

Mynet'in Sesi
Meedo sorusu 'kusturdu!' Tepkisi gündem olduMeedo sorusu 'kusturdu!' Tepkisi gündem oldu
Poz vermek için şekilden şekle girdi! Beğeni yağdı Poz vermek için şekilden şekle girdi! Beğeni yağdı
Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal Uzak Şehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Audi A8, silahlar, yüksek maaşlar, daha neler neler…

Audi A8, silahlar, yüksek maaşlar, daha neler neler…

21 şubesine astığı pankartla duyurdu! Son noktayı böyle koydu

21 şubesine astığı pankartla duyurdu! Son noktayı böyle koydu

Peynirden de etten de yerine göre pastırmadan da daha pahalı! Çocuklar istiyor anneler, babalar, dedeler dertli

Peynirden de etten de yerine göre pastırmadan da daha pahalı! Çocuklar istiyor anneler, babalar, dedeler dertli

7 yerinden bıçaklamıştı, mahkeme sanığın 'geleceğini' düşündü

7 yerinden bıçaklamıştı, mahkeme sanığın 'geleceğini' düşündü

Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'in hakeme söylediği sözler ortaya çıktı! "Sıkıyorsa gir içeri"

Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'in hakeme söylediği sözler ortaya çıktı! "Sıkıyorsa gir içeri"

Yakın çevresi ihbar etmiş! Maaşlar iptal, faiziyle geri alınıyor

Yakın çevresi ihbar etmiş! Maaşlar iptal, faiziyle geri alınıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.