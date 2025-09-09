Uzak Şehir'in Mine'si Mine Kılıç diziden ayrıldı! Pasta kesip veda ettiler... Seyirci bunu beğendi

Geçtiğimiz sezona damga vuran Uzak Şehir dizisi yeni sezona da bomba gibi dönüyor. Mardin'de çekilen ve Ayna Yapım imzası taşıyan dizide Mine karakterine hayat veren başarılı oyuncu Mine Kılıç Uzak Şehir'den ayrıldı.

'METRES' ELEŞTİRİSİ YAĞIYORDU

Geçen sezon 'metres' eleştirileri alan, rolü yüzünden çok fazla tepki mesajına maruz kalan Kılıç bu yüzden rahatsızdı. Alya ve Cihan'ın fanlarından gelen mesajlardan bıkan oyuncu şunları söylemişti:

"Ülkemin gündeminde bunlar olurken şu story'i atmaktan gerçekten birazcık sizin adınıza ben utanıyorum ama artık 10 yaşındaki yeğenime kadar da tuhaf tuhaf fotoğraflar, mesajlar atamazsınız!"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR O sahne sonrası çirkin mesaj yağdı! Patladı

Uzak Şehir'in Mine'si yeni sezona sayılı günler kala dizi setine veda etti. Uzak Şehir’in ikinci sezonunun ilk bölümlerinde yer aldıktan sonra projede yer almayacak olan Mine Kılıç setten pastalarla uğurlandı.

Seyirci ise bu vedadan çok hoşlandı. Sosyal medyada "Helvasını kavursaydınız", "Haydi metres yallah", "Kurtulduk", "İnşallah daha kötüsü gelmez" yorumları yapıldı.