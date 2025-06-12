Uzak Şehir'in yıldızı Ozan Akbaba aşka geldi! Karısıyla dudak dudağa kutlama... 'Şanslı adam'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kasaba Doktoru, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Ozan Akbaba şimdilerde Sinem Ünsal ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisiyle fırtınalar estiriyor.

Her sahnesi olay olan Ozan Akbaba sosyal medyaya damga vurmayı başarıyor. Yakışıklı oyuncu şimdi de eşi ve dostlarıyla doğum gününü kutladığı bir video ile viral oldu.

Ozan Akbaba eşi Buket Akbaba ile doğum günü kutlamasında aşka geldi ve karısını dudaklarından öptü. Akbaba'nın o anları sosyal medyada gündem olurken ünlü ismin eşini görenler de kendini tutamadı.

YORUM YAĞDI

Ozan Akbaba'nın eşi Buket Akbaba için sosyal medyada; 'güzel kadınmış', 'gerçekten hoş biri', 'ne şanslı adamsın' gibi yorumlar yapıldı.

Özel hayatını çok fazla göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Ozan Akbaba, 2007 yılında Buket Arıkan ile sade bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Akbaba'nın bu evliliğinden 2018 yılında Ozan Ali adını verdiği bir oğlu oldu.