MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Üzerine ağaç devrilmişti! Aylardır komada olan genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan haber var! 'Hayati tehlikeyi atlattı'

Muhteşem Yüzyıl Kösem, Duy Beni gibi projelerde başarılı performansıyla adından söz ettiren genç oyuncu İbrahim Yıldız, İstanbul Kartal'da talihsiz bir kaza geçirmiş ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalmıştı. Aylardır komada olan genç oyuncunun sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Üzerine ağaç devrilmişti! Aylardır komada olan genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan haber var! 'Hayati tehlikeyi atlattı'
Öznur Yaslı İkier

Genç oyuncu İbrahim Yıldız, 17 Ağustos günü Kartal Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalmıştı.

Çevredekilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan Yıldız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Üzerine ağaç devrilmişti! Aylardır komada olan genç oyuncu İbrahim Yıldız dan haber var! Hayati tehlikeyi atlattı 1

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Yıldız, aylardır yaşam mücadelesi veriyor.

Üzerine ağaç devrilmişti! Aylardır komada olan genç oyuncu İbrahim Yıldız dan haber var! Hayati tehlikeyi atlattı 2

İki aydır komada olan İbrahim Yıldız'dan sevindiren haber geldi. Komadan çıkan Yıldız, hayati tehlikeyi atlattı. Tedavisine bir süre daha devam edilecek olan İbrahim Yıldız'ın geçireceği bir dizi ameliyattan sonra taburcu edileceği öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü şarkıcı babaanne oldu! İşte torununa verdikleri isim... Ünlü şarkıcı babaanne oldu! İşte torununa verdikleri isim...
Kızı Luna ile görüntülendi! 'Annesinin kopyası' Kızı Luna ile görüntülendi! 'Annesinin kopyası'

Anahtar Kelimeler:
Duy Beni dizisi İbrahim Yıldız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.