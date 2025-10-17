Üzerine ağaç devrilmişti! Aylardır komada olan genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan haber var! 'Hayati tehlikeyi atlattı'

Genç oyuncu İbrahim Yıldız, 17 Ağustos günü Kartal Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalmıştı.

Çevredekilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan Yıldız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Yıldız, aylardır yaşam mücadelesi veriyor.

İki aydır komada olan İbrahim Yıldız'dan sevindiren haber geldi. Komadan çıkan Yıldız, hayati tehlikeyi atlattı. Tedavisine bir süre daha devam edilecek olan İbrahim Yıldız'ın geçireceği bir dizi ameliyattan sonra taburcu edileceği öğrenildi.