Üzerine ağaç devrilmişti! Genç oyuncu İbrahim Yıldız 45 gündür yoğun bakımda!

Muhteşem Yüzyıl Kösem, Duy Beni gibi projelerde başarılı performansıyla adından söz ettiren genç oyuncu İbrahim Yıldız İstanbul Kartal'da talihsiz bir kaza geçirmiş ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalmıştı. İbrahim Yıldız'ın 45 gündür yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Öznur Yaslı İkier

Genç oyuncu İbrahim Yıldız, 17 Ağustos günü Kartal Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalmıştı.

Çevredekilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan Yıldız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Yıldız, yaşam mücadelesindeki 45'inci gününe girdi.

'Duy Beni', "Bir Zamanlar Kıbrıs'ta" ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem'de de rol alan 27 yaşındaki İbrahim Yıldız'ın sevenleri, oyuncudan güzel haber bekliyor.

Oyuncu İbrahim Yıldız
