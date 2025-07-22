Veda konserini 6 Temmuz'da vermişti! Ozzy Osbourne hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü rock ve heavy metal yıldızı Ozzy Osbourne hayatını kaybetti. Osbourne'nun ölümü, SKY News tarafından, ailesinin açıklamasına atıfla paylaşıldı. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, “Sevgili Ozzy Osbourne’un bu sabah aramızdan ayrıldığını büyük bir üzüntüyle açıklıyoruz. Ailesi son anlarında yanındaydı ve etrafı onu sevenlerle çevriliydi. Bu zor zamanda aile mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

OZZY OSBOURNE KİMDİR?

İngiltere'nin Birmingham kentinde 3 Aralık 1948'de doğan Osbourne, işçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Osbourne, altı kardeşiyle birlikte büyüdü ve eğitim hayatı boyunca pek parlak bir öğrenci olarak görülmedi; öğretmenleri onun öğrenme güçlüğü yaşadığını düşünüyordu. 14 yaşında Beatles sayesinde rock müzikle tanıştı, 15 yaşına geldiğinde ise okulu bırakıp çalışma hayatına atıldı.

İnşaat işlerinden otomobil fabrikalarına kadar çeşitli alanlarda iş deneyimi edinen Osbourne, bu dönemde, okuldan arkadaşı Tony Iommi ile ilk müzik grubunu kurdu.

Dönemin popüler akımı psychedelic rock olsa da, grup daha çok blues etkili, sert bir rock tarzına yöneldi. Bas gitarist Geezer Butler, İtalyan yönetmen Mario Bava'nın "Black Sabbath" adlı korku filminden esinlenerek gruba bu ismi önerince, grup ismini de böylece bulmuş oldu.

ALKOL VE UYUŞTURUCU NEDENİYLE GRUPTAN ATILDI

Osbourne, 2002'de Daily Mirror'a verdiği röportajda çocukken istismara uğradığını söylemişti. Fiziksel ve cinsel tacize uğrayan Osbourne ayrıca disleksi ve zorbalıkla mücadele etti. 14 yaşına geldiğinde ise Osbourne alkol ve uyuşturucuda teselli aradı. Şarkıcı, "Kafam açıklayamadığım karanlık, depresif, bulanık düşüncelerle doluydu" demişti.

70'li yıllarda Black Sabbath grubunun üyesi olarak ün kazanan Osbourne, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle gruptan atılmıştı.

Osbourne, 2023 yılında Rolling Stones'a verdiği röportajda birçok arkadaşının hayatını bağımlılık yüzünden kaybettiğini söylemiş ve "Çoğundan önce ölmüş olmalıydım. Neden hayatta kalan son kişi benim? Bazen aynaya bakıyorum ve 'Bunu neden yaptın?' diyorum. Bin defa ölmeliydim" diye eklemişti.

Osbourne, daha sonra eşi Sharon Osbourne ve gitarist Randy Rhoads'un da teşvikiyle solo kariyerine adım attı. Ancak her şey trajik bir kazayla tepetaklak oldu.

UÇAK KAZASI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

1982 yılında Rhoads'un ve turne ekibinin bulunduğu uçak, yere yakın uçarken şarkıcının turne otobüsüne çarptı. Uçağın içindeki herkes hayatını kaybederken Osbourne, yakın arkadaşı ve gitaristi Rhoads'un ölümüyle sarsıldı.

Sharon Osbourne, eşinin yaşadığı büyük kayıpla ilgili "Ozzy bugün bile hala suçlu hissediyor. 'Uyanık olsaydım, onun uçağa binmesine asla izin vermezdim' diyor." ifadelerini kullanmıştı. Osbourne "Randy Rhoads'un öldüğü gün, benim de bir yanım öldü." demişti.

Öte yandan 2003'te evinin bahçesinde ATV kullanırken kaza geçiren Osbourne, köprücük, sekiz kaburga ve ensesinde bir omurunu kırmıştı.

HASTALIĞI YÜZÜNDEN SAHNELERİ BIRAKTI

2023’te geçirdiği omurga ameliyatı sonrası yürümekte güçlük çeken sanatçı, “Evde benimle çalışan bir antrenörüm var. Ağırlık kaldırıyorum, bisiklete biniyorum'' sözleriyle tüm bu zorluklara rağmen mücadeleyi bırakmadığını vurgulamıştı.

Parkinson hastalığıyla mücadele eden 76 yaşındaki Ozzy Osbourne, veda konserini 6 Temmuz'da vermişti.