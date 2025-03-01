Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante, Icardi'nin mesajlarını tek tek ifşa etti! ''Tek iyi yaptığın şey...''

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Icardi bu defa Wanda Nara'nın rapçi sevgilisi L-Gante ile olan mesajlaşmalarıyla adından söz ettirdi.

Instagram hesabından Icardi ile olan yazışmalarını paylaşan L-Gante, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"TEK İYİ YAPTIĞIN ŞEY..."

Arjantinli rapçi, Icardi’ye, "Papağan parçası, beni yordun. Kızlarının annesine saygı duy ve onunla uğraşmayı bırak. Yoksa kızlarının annesinden nefret etmesini mi istiyorsun? Psikoloğa git! Tek iyi yaptığın şey topa vurmak. Bunu artık birinin sana söylemesi gerekiyordu." dedi.

Yıldız futbolcu, ise L-Gante'ye şu yanıtı verdi:



"Wanda'nın beni kıskandırmak için yanına aldığı kuklalarla tartışmam. Ayrıca kendini ele veriyorsun. Seni papağan gibi gezdirip duran o. Ona saygı duymaya devam et ama dikkatli ol, çünkü her zaman geri dönüyor."

"Geçen hafta birlikte olduğumuza dair çıkan haberi görmedin mi? Wanda Nara beni geri kazanmaya çalışıyordu. Ama ben ona 'Hayır' dedim. Aşağılanmış bir kadının oyununa düştün. Ve merak etme, kıskandırdığı tek kişi sen değilsin."

YENİ SEVGİLİ YAPTI

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Türkiye'ye gelen ve sevgilisi China Suarez ile birlikte maçı tribünden izleyen Mauro Icardi maçın ardından İstanbul turuna çıkmıştı.