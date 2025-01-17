'Wanda Nara şimdi çıldıracak' dendi... Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez hamile mi? Açıklama gecikmedi

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi Wanda Nara ile olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından Wanda Nara, L-Gante ile bir ilişkiye başlamış ancak mutluluğu pek uzun sürmemişti.

Kısa bir süre sonra ise Icardi'nin yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. China Suarez ile aşk yaşamaya başlayan Icardi, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla aşkını ilan etti.

Taze aşıklar Suarez ve Icardi'den pozlar gelmeye devam ederken ünlü çift hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. America TV'de yayınlanan LAM programında konuşan gazeteci Yani Latorre, Icardi ile Suarez'in bebek beklediğini ileri sürdü.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Latorre, hamilelik haberini 4 farklı kaynaktan doğrulattığını belirtti. Bu iddiaların üzerine bikinili bir karesini yayınlayan China Suarez 'hamile değilim' açıklamasını yaptı.

Hamilelik iddialarının üzerine sosyal medyada; 'Wanda Nara şimdi çıldıracak' gibi yorumlar yapıldı.