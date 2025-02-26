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X'te en çok konuşulan isim Gülşen Bubikoğlu! "Yeşilçam’ın en güzel kadını"nın son hali

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.02.2025 07:22
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Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi unutulmaz filmleriyle Türk sinemasında adını altın harflerle yazdıran Gülşen Bubikoğlu yine sosyal medyada X'te en çok konuşulan isim oldu. "Yeşilçam’ın en güzel kadını" yorumları yapılan Gülşen Bubikoğlu'nun son hali merak edildi.

X'te en çok konuşulan isim Gülşen Bubikoğlu! "Yeşilçam’ın en güzel kadını"nın son hali

Yeşilçam’ın efsanevi oyuncularından Gülşen Bubikoğlu, bir süre önce kaybettiği eşi Türker İnanoğlu'nun ardından gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı.

Gülşen Bubikoğlu her ne kadar sessiz sedasız yaşasa da sosyal medya uygulaması X’te yeniden gündeme geldi.

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Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olarak hafızalara kazınan Bubikoğlu, zaman zaman sosyal medyada pozlarını paylaşıyor.

GÖZLERDEN UZAK BİR YAŞAM

Yeşilçam'ın güzel oyuncularından olan usta isim zaman zaman yurt dışında torunlarıyla vakit geçirirken, bazen de yazlıkta huzurlu günler geçiriyor.

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Bubikoğlu, son olarak X (Twitter) platformunda, "Yeşilçam'ın en güzel kadını" ve "Dünya güzeli" gibi yorumlarla anıldı. 50 yıllık eşini kaybetmenin acısını yaşayan oyuncu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
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Gülşen Bubikoğlu'nun sosyal medyada paylaşımları, "Yıllara meydan okuyor", "Yeşilçam’ın en güzel kadını" gibi övgülerle dolup taşarken, oyuncunun doğal ve zarif hali de büyük beğeni topluyor.

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Gülşen Bubikoğlu
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