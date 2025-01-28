‘Yalan tanıklık’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken Mehmet Ali Alabora detayı

Ünlü menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği, Osman Kavala gibi sanıklarla yoğun iletişiminin tespit edildiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddia edilerek gözaltına alınmıştı.

Ayşe Barım, 27 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemece 'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan tutuklandı. Daha önce olayla ilgili ifade veren Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakkında da 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Habertürk'te yer alan habere göre; Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı. Halit Ergenç'in ifadesinde; 'Ayşe Barım ile ilişkimiz işle sınırlıdır. Gezi Parkı eylemleri başladığında irtibatımızı hatırlamıyorum.' dediği öğrenildi.

Rıza Kocaoğlu'nun ise ifadesinde; 'O dönem oyuncular olarak toplu bir hareket içerisine girmedik. Bireysel olarak hareket ettik. Geziye çıkmamla ilgili görüşme hatırlamıyorum.' dediği ortaya çıktı.

'YALAN BEYAN SORUŞTURMASI'

Başsavcılığın, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun Mehmet Ali Alabora ile Gezi Parkı'nda kol kola fotoğraflarının olmasına rağmen Mehmet Ali Alabora'yı tanımadıklarını söylemeleri üzerine yalan beyan soruşturması başlattığı öğrenildi.