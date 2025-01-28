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  4. ‘Yalan tanıklık’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken Mehmet Ali Alabora detayı

‘Yalan tanıklık’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken Mehmet Ali Alabora detayı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.01.2025 12:37
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Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından olma suçlamasıyla gözaltına alınan ünlü menajer Ayşe Barım 27 Ocak'ta tutuklandı. Birçok ünlü ismin menajeri olan Barım'ın gözaltına alınmasının ardından Gezi Parkı eylemlerinde yan yana olduğu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ifadeye çağırılmıştı. İfadelerinin ardından haklarında ‘Yalan tanıklık’ suçlamasıyla soruşturma başlatılan Ergenç ve Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı.

‘Yalan tanıklık’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken Mehmet Ali Alabora detayı

Ünlü menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği, Osman Kavala gibi sanıklarla yoğun iletişiminin tespit edildiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddia edilerek gözaltına alınmıştı.

ayşe barım

Ayşe Barım, 27 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemece 'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan tutuklandı. Daha önce olayla ilgili ifade veren Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakkında da 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

HALİT

Habertürk'te yer alan habere göre; Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı. Halit Ergenç'in ifadesinde; 'Ayşe Barım ile ilişkimiz işle sınırlıdır. Gezi Parkı eylemleri başladığında irtibatımızı hatırlamıyorum.' dediği öğrenildi.

rızaa

Rıza Kocaoğlu'nun ise ifadesinde; 'O dönem oyuncular olarak toplu bir hareket içerisine girmedik. Bireysel olarak hareket ettik. Geziye çıkmamla ilgili görüşme hatırlamıyorum.' dediği ortaya çıktı.

ayşe barım gezi

'YALAN BEYAN SORUŞTURMASI'

Başsavcılığın, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun Mehmet Ali Alabora ile Gezi Parkı'nda kol kola fotoğraflarının olmasına rağmen Mehmet Ali Alabora'yı tanımadıklarını söylemeleri üzerine yalan beyan soruşturması başlattığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Halit Ergenç Rıza Kocaoğlu Ayşe Barım
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