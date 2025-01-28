'Kaset arşivi' olduğu söyleniyordu! Ayşe Barım o iddialara yanıt verdi! İfadesi ortaya çıktı

Birçok ünlü ismin menajerliği yapan Ayşe Barım ilk olarak sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

İstanbul başsavcılığı iddiaları ihbar kabul ederek re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatmış ve Barım’ın yurt dışına çıkmasını yasaklamıştı.

Aynı başsavcılık 24 Ocak’ta Ayşe Barım hakkında yazılı ve görsel basındaki iddiaları esas alarak bu sefer ‘Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu’ gerekçesiyle re’sen soruşturma başlattı ve Barım aynı gün gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Ayşe Barım, ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçundan tutuklandı.

Gezi Parkı’na bir ya da iki kez gittiğini dile getiren Ayşe Barım, eylemlerde rol oynayan kurum ve kuruluşlarla veya topluluklarla bir ilgisinin olmadığını söyledi.

Ünlü menajer Ayşe Barım'a hakkında daha önce ortaya çıkan 'Elinde oyuncuların kaset arşivi var' iddiaları da soruldu.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emrullah Erdinç'in açıklamalarına göre Ayşe Barım bu soruya şöyle yanıt verdi; '' Ben 2017 yılında Belçika'ya gitmedim. Gent sehrini hiç görmedim. Başında çıkan "evimde hepsinin kaseti var siz rahat olun, Gezi'de ne yaptıysam şimdi daha iyisini yapacağım elleri mahkum" şeklinde haberler iftiradır. Ben bu haber içeriğini yayımlayan kişilerden şikayetçi olacağım. Böyle bir haberi ilk defa görüyorum.''

ÜNLÜ İSİMLER ADLİYEYE ÇAĞIRILDI

Soruşturma kapsamında ünlü oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan'ın "tanık" sıfatıyla ifadesi alınmıştı.