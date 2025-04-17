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Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu makyajsız halini paylaştı! Herkes aynı yorumu yaptı

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Afra Saraçoğlu şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim makyajsız haliyle gündem oldu.

Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu makyajsız halini paylaştı! Herkes aynı yorumu yaptı
Öznur Yaslı İkier

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 101. bölümüyle final yaptı. Dizide üç sezon boyunca Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, oyunculuk performansıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekti.

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Ünlü oyuncu, son paylaşımında doğal halini gözler önüne serdi. Paylaşımında jetlag olduğunu dile getiren Saraçoğlu'nun makyajsız hali büyük ilgi gördü.

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YORUM YAĞDI

Afra Saraçoğlu'nun makyajsız paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'her hali güzel', 'doğal güzelmiş', 'çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

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Saraçoğlu oyunculuk kariyerine 2016 yılında İkinci Şans filmi ile başladı. Annesi, Afra'nın fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderdikten sonra Afra deneme çekimine çağrıldı ve filmdeki rolünü aldı.

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Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı filmde Afra, Yeşilçay’ın kızını oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu yalı çapkını
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Makyaşsız halin daha güzelmiş.
Ünlü olmadan önce yolda görseniz çoğunuz dönüp bakmazsınız.
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