Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu'nun yeni partneri belli oldu! Yakışıklı oyuncuyla...

2016 yılında İkinci Şans filmi ile ekran macerası başlayan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle fırtınalar estirdi.

Adını geniş kitlelere duyuran ünlü isim dizisinin final yapmasıyla birlikte dinlenmeye geçti. Yeni sezonda ana akım projelere ara verip dijital dizi çekme kararı alan Saraçoğlu'nun yeni projesi ve partneri belli oldu.

OGM Pictures’la anlaşan ve başarılı senarist Başar Başaran’ın kaleme aldığı Pera dizisini kabul eden Afra Saraçoğlu çok sevilen bir sosyal medya fenomenine hayat verecek.

YENİ PARTNERİ BAKIN KİM OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hayvansever kimliğiyle dikkat çeken, mutlu olmayı motto olarak seçen ve birçok markanın yüzü olan Pera’nın Truman Show tadındaki hikâyesindeki partnerini Furkan Andıç canlandıracak.

İmza aşamasında olan Andıç, Disney Plus‘ta ekrana gelecek 8 bölümlük dizide “Adam” adındaki karizmatik ve hayranlık uyandıran bir fırıncıya hayat verecek.