MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu'nun yeni partneri belli oldu! Yakışıklı oyuncuyla...

Star Tv ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kırarak izlenen Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran Şanlı' karakteriyle adından söz ettiren Afra Saraçoğlu şimdilerde Disney Plus'ta ekrana gelecek yeni bir proje için hazırlanıyor. Saraçoğlu'nun yeni partneri bakın kim oldu...

Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu'nun yeni partneri belli oldu! Yakışıklı oyuncuyla...
Öznur Yaslı İkier

2016 yılında İkinci Şans filmi ile ekran macerası başlayan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle fırtınalar estirdi.

Adını geniş kitlelere duyuran ünlü isim dizisinin final yapmasıyla birlikte dinlenmeye geçti. Yeni sezonda ana akım projelere ara verip dijital dizi çekme kararı alan Saraçoğlu'nun yeni projesi ve partneri belli oldu.

AFRA 1

OGM Pictures’la anlaşan ve başarılı senarist Başar Başaran’ın kaleme aldığı Pera dizisini kabul eden Afra Saraçoğlu çok sevilen bir sosyal medya fenomenine hayat verecek.

afra 2

YENİ PARTNERİ BAKIN KİM OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hayvansever kimliğiyle dikkat çeken, mutlu olmayı motto olarak seçen ve birçok markanın yüzü olan Pera’nın Truman Show tadındaki hikâyesindeki partnerini Furkan Andıç canlandıracak.

FURKAN

İmza aşamasında olan Andıç, Disney Plus‘ta ekrana gelecek 8 bölümlük dizide “Adam” adındaki karizmatik ve hayranlık uyandıran bir fırıncıya hayat verecek.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Usta oyuncudan üzen haber! Son kez sahneye çıktı...Usta oyuncudan üzen haber! Son kez sahneye çıktı...
Soluğu tatilde aldı! Peş peşe bikinili pozlar... Soluğu tatilde aldı! Peş peşe bikinili pozlar...

Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken anket sonuçları: 4 büyükşehirde makas açılıyor! 'AK Parti'nin kalesi' o şehirde bile...

Dikkat çeken anket sonuçları: 4 büyükşehirde makas açılıyor! 'AK Parti'nin kalesi' o şehirde bile...

Kabineyle ilgili yeni kulis! Bu kez köklü değişiklik geliyor

Kabineyle ilgili yeni kulis! Bu kez köklü değişiklik geliyor

18 yaşından küçük 3 çocuğu cinsel ilişki bahanesiyle kandırıp paralarını aldılar

18 yaşından küçük 3 çocuğu cinsel ilişki bahanesiyle kandırıp paralarını aldılar

Kılıçdaroğlu bugün İmamoğlu'nun ziyaret edecek

Kılıçdaroğlu bugün İmamoğlu'nun ziyaret edecek

Cengiz Ünder ne olduğunu anlamadı! Sözleşmesi bile bitmemişti, apar topar gönderildi

Cengiz Ünder ne olduğunu anlamadı! Sözleşmesi bile bitmemişti, apar topar gönderildi

Mezarlık skandalı! Yakınlarının yanına gittiler, gördükleriyle dünyaları başına yıkıldı

Mezarlık skandalı! Yakınlarının yanına gittiler, gördükleriyle dünyaları başına yıkıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.