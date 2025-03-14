Yaprak dökümü yaşanmıştı! Bahar'a yeni bir isim dahil oldu! Hikaye hareketlenecek

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi yayınlandığı günden bu yana ilgiyle izleniyor.

Her bölümü sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizide bu hafta beklenmedik gelişmeler yaşandı. Dizide “Uğur Aydın” karakterini canlandıran Devrim Kabacaoğlu veda etti.

GENÇ OYUNCU KADRODA

Ayrılıkların yaşandığı diziye iddialı genç bir yetenek dahil oluyor. Gazteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Show TV’nin MF Yapım imzalı dizisinin kadrosuna Özgü Delikanlı katılacak. Delikanlı son olarak “Gelsin Hayat Bildiği Gibi” dizisinde Mert rolüne hayat veriyordu.

Özgü Delikanlı Bahar dizisinde ise “Yıldırım” rolünü canlandıracak ve 39. bölümden itibaren yeni asistan olarak hikâyeye hareket katacak.