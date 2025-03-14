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Yaprak dökümü yaşanmıştı! Bahar'a yeni bir isim dahil oldu! Hikaye hareketlenecek

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.03.2025 07:57
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Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı Bahar dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Son bölümünde bir ismin veda ettiği projeye yeni isimler dahil oluyor. Bahar'ın kadrosuna genç bir isim daha katıldı.

Yaprak dökümü yaşanmıştı! Bahar'a yeni bir isim dahil oldu! Hikaye hareketlenecek

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi yayınlandığı günden bu yana ilgiyle izleniyor.

Her bölümü sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizide bu hafta beklenmedik gelişmeler yaşandı. Dizide “Uğur Aydın” karakterini canlandıran Devrim Kabacaoğlu veda etti.

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GENÇ OYUNCU KADRODA

Ayrılıkların yaşandığı diziye iddialı genç bir yetenek dahil oluyor. Gazteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Show TV’nin MF Yapım imzalı dizisinin kadrosuna Özgü Delikanlı katılacak. Delikanlı son olarak “Gelsin Hayat Bildiği Gibi” dizisinde Mert rolüne hayat veriyordu.

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Özgü Delikanlı Bahar dizisinde ise “Yıldırım” rolünü canlandıracak ve 39. bölümden itibaren yeni asistan olarak hikâyeye hareket katacak.

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Anahtar Kelimeler:
bahar
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