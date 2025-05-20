Yardım çağrısında bulunan Şarkıcı Linet'e destek vermişti! Rektör Bostancı'ya Star yazarı Elönü'den sert sözler

Geçtiğimiz hafta sonu, İstanbul Maslak’ta düzenlenecek konseri öncesi şarkıcı Linet Menaşi’yi protesto etmek isteyen bir grup, etkinlik alanı önünde toplanmıştı. Linet bu durum karşısında sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a 'can güvenliğim yok, yardım edin' diye seslenerek yardım çağrısında bulunmuştu.

Linet, ön kapıda bekleyen protestoculara görünmeden, güvenlik gerekçesiyle mekanı arka kapıdan terk etmişti.

NACİ BOSTANCI: "BU EYLEMLERİN FAYDASI DEĞİL ZARARI VAR"

Eski AK Parti Grup Başkanvekili, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Naci Bostancı, yaşananlar üzerine yaptığı açıklamada “Ses sanatçısı Linet'i beğenir yada beğenmezseniz, fakat İsrail zulmüne gösterilecek tepkinin adresi Linet'in konseri olamaz. Bu tür kastını aşan eylemlerin Filistinlilere faydası değil zararı var. Kaynağı ancak ve sadece kabilecilik olan konser engellemesi asla kabul edilemez” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, X üzerinden yaptığı açıklamada Naci Bostancı'yı sert sözlerle eleştirip, istifasının alınmasını isterken bir tepki de Star yazarı Esra Elönü’den geldi.

"GAZZE ÖZGÜR OLANA KADAR SUSSAYDIN BARİ"

İsim vermeden “Bilmişsinizdir bir rektör, sifonistleri sevindiren mentollü bir mesaj yayınladı. Zayıflığımı İsrailde yaptığım askerliğe borçluyum diyen bir şarkıcıyı protesto eden vicdan sahiplerini, kabilecilikle suçluyordu” diye yazan Elönü, “Rektör olması da hiç umurumda değil” ifadelerinin ardından eleştirilerde bulundu:

“Sifonizmi savunanı savunmaktan utanmayacak kadarsın. Poşetteki evlat parçalarına son kez babalık eden Gazzeli mazlumları bir kere anmamış kedersin. Şarkıcıyı boş ver. Sen neden sifonistlerle düet halindesin onu söyle.. Söz konusu şarkıcının İncirler olana kadar kalsaydın bari diye çığırdığı yerleri, Gazze Özgür olana kadar sussaydın bari olarak değiştirebilirsin.. Size ve sizin gibi ılık dere oltacılarına, Zerre saygı duymayışımla Gurur duyuyorum”