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  4. Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi! Entübe edildi

Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi! Entübe edildi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.02.2025 12:16
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Usta sanatçı Adile Naşit'in yeğeni oyuncu 68 yaşındaki Naşit Özcan, beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında "İki gündür entübe ama bilinci yerinde" denildi.

Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi! Entübe edildi

Tiyatro sanatçısı Naşit Özcan'dan gelen son dakika haberi sevenlerini üzdü. Beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan ve tedavisi süren ünlü tiyatro sanatçısı Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yapıldı.

Adile Naşit'in yeğeni oyuncu Özcan'ın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Sevgili dostlar, Naşit 5 gün önce beyin kanaması geçirdi ve şu anda Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda. İki gündür entübe durumda ancak bilinci yerinde. Maalesef ziyaretçi kabul edilmiyor" denildi.

NAŞİT ÖZCAN'IN SAĞLIK DURUMU

Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u Naşit Özcan, ünlü oyuncu Adile Naşit'in yeğeni olup, 68 yaşında. Ailesi ve sevenleri, sanatçının sağlığına kavuşması için dualarını esirgemiyor.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Özcan için tüm gözler hastaneye çevrilmiş durumda.

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NAŞİT ÖZCAN KİMDİR?

Necip Naşit Özcan, 1 Ocak 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sanat hayatına 1971 yılında Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda, yönetmenliğini Ferih Egemen'in yaptığı Ben Çalmadım adlı çocuk oyunuyla sahneye çıkarak adım attı. 1977 yılında Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro kariyerine başladı ve 1979-80 yıllarında Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kurslarda tiyatro eğitimi aldı.

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1988 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'na katılan Özcan, burada pek çok önemli oyunda rol aldı. 1994 yılında Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım adlı oyunda "Vicdani" rolüyle, 2000 yılında ise Kadın ile Memur adlı oyununda "Memur" rolüyle Afife Jale Ödülleri'ne en iyi erkek oyuncu dalında aday gösterildi. Tiyatro dünyasında önemli bir yere sahip olan Özcan, hem sahnede hem de ödülleriyle sanat camiasının takdirini kazandı.

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Adile Naşit
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