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Yargı'nın yıldızı Başak Gümülcinelioğlu saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı! Görenler tanıyamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.02.2025 10:31
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Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Yargı'da hayat verdiği 'Neva' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Başak Gümülcinelioğlu imaj tazeledi. Saçlarını kısacık kestirip sarıya boyatan güzel oyuncu yeni halini 'Yeniden tanışalım. Ben Başak' notu ile paylaştı. Ünlü ismin son hali herkesi şaşırttı.

Yargı'nın yıldızı Başak Gümülcinelioğlu saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı! Görenler tanıyamadı

Erkenci Kuş, Sen Çal Kapımı, Yargı, Sipahi, Bir Derdim Var ve Kül Masalı gibi birçok başarılı projede boy gösteren güzel oyuncu Başak Gümülcinelioğlu imaj değiştirdi.

BAŞAK 1

Uzun kızıl saçlarını kısacık kestirip sarıya boyatan Başak Gümülcinelioğlu yeni görüntüsünü 'Yeniden tanışalım. Ben Başak' notu ile takipçilerinin beğenisine sundu.

başak 2

GÖRENLER İNANAMADI

Gümülcinelioğlu'nun yeni imajını görenler gözlerine inanamadı. Ünlü oyuncuya; 'İnanılmaz', 'Harika görünüyor', 'Tanıyamadım', 'Muhteşem olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

BAŞAK 3

Başak Gümülcinelioğlu, 'Sen Çal Kapımı' adlı romantik komedi dizisinde birlikte rol aldığı Çağrı Çıtanak ile 8 Ekim 2022 tarihinde nikâh masasına oturmuştu.

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Çağrı Çıtanak ile mutlu bir evlilik sürdüren Başak Gümülcinelioğlu güzelliğiyle de oldukça dikkat çekiyor.

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