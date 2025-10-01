MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Meyve yetiştirip ticarete atıldı! 'Kilosu 200 TL'

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Yargı dizisinde hayat verdiği 'Savcı Ilgaz' karakteriyle büyük beğeni toplayan Kaan Urgancıoğlu dizinin final yapmasının ardından ekrana kısa bir mola verdi. Vaktinin tamamını minik oğlu Ardıç ile geçirmeye çalışan Urgancıoğlu tasını tarağını toplayıp Muğla Akyaka'ya yerleşti.

Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Meyve yetiştirip ticarete atıldı! 'Kilosu 200 TL'
Öznur Yaslı İkier

Leyla ile Mecnun, Acayip Hikayeler, Filinta, Kara Sevda ve son Yargı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu dizisinin final yapmasıyla birlikte setlere kısa bir mola verdi.

Yargı nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Meyve yetiştirip ticarete atıldı! Kilosu 200 TL 1

Şimdilerde zamanının tümünü eşi ve minik oğlu Ardıç ile geçiren Urgancıoğlu tasını tarağını toplayıp Muğla Akyaka'ya yerleşti.

Yargı nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Meyve yetiştirip ticarete atıldı! Kilosu 200 TL 2

MEYVE TİCARETİ YAPIYOR

Bağ bahçe işleriyle uğraşan ünlü oyuncu meyve-sebze ticareti yapmaya başladı. Oğlu Ardıç ile birlikte bahçeye giren oyuncu hünnap topladı.

Yargı nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Meyve yetiştirip ticarete atıldı! Kilosu 200 TL 3

Urgancıoğlu, sosyal medya üzerinden paylaştığı karelere "Hünnaplar tamam, narlara var..." notunu düştü.

Yargı nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Meyve yetiştirip ticarete atıldı! Kilosu 200 TL 4

Sonbaharın şifalı meyvesi olarak bilinen hünnap meyvesi pazar tezgahlarında yerini almaya başladı.

Yargı nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Meyve yetiştirip ticarete atıldı! Kilosu 200 TL 5

Bağışıklığı güçlendiren ve uykuya iyi gelen özellikleriyle ilgi çeken hünnap meyvesi kilosu 200 liradan alıcı buluyor.

Yargı nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Meyve yetiştirip ticarete atıldı! Kilosu 200 TL 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı! Menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı!
Düştükten sonraki görüntüler ortaya çıktı! Yürek dağladıDüştükten sonraki görüntüler ortaya çıktı! Yürek dağladı

Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu hünnap
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
en guzeli
kilosu 120 tl uydurmayin
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.