Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Meyve yetiştirip ticarete atıldı! 'Kilosu 200 TL'

Leyla ile Mecnun, Acayip Hikayeler, Filinta, Kara Sevda ve son Yargı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu dizisinin final yapmasıyla birlikte setlere kısa bir mola verdi.

Şimdilerde zamanının tümünü eşi ve minik oğlu Ardıç ile geçiren Urgancıoğlu tasını tarağını toplayıp Muğla Akyaka'ya yerleşti.

MEYVE TİCARETİ YAPIYOR

Bağ bahçe işleriyle uğraşan ünlü oyuncu meyve-sebze ticareti yapmaya başladı. Oğlu Ardıç ile birlikte bahçeye giren oyuncu hünnap topladı.

Urgancıoğlu, sosyal medya üzerinden paylaştığı karelere "Hünnaplar tamam, narlara var..." notunu düştü.

Sonbaharın şifalı meyvesi olarak bilinen hünnap meyvesi pazar tezgahlarında yerini almaya başladı.

Bağışıklığı güçlendiren ve uykuya iyi gelen özellikleriyle ilgi çeken hünnap meyvesi kilosu 200 liradan alıcı buluyor.