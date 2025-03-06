Yarışmacılar birbirine girmişti! RTÜK'ten Survivor'a toplam geliri 595 milyon 67 bin 983 TL’nin yüzde 3’ü kadar ceza

Survivor 2025 kadrosu kadar bu yıl ekrana gelen yarışmalar da sık sık gündeme geliyor. Zaman zaman yarışmacıların bayıldığı yarışmalara tepkiler de oluyor. Son olarak ise yarışmacılar arasında yaşanan kavgalar gündemdeydi. Yaşanan kavgalar sonası RTÜK harekete geçti.

RTÜK, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Survivor programında yer alan şiddet içerikli diyaloglar ve görüntüler nedeniyle 17 milyon 852 bin 40 TL'lik bir para cezası verdi.

Yapılan açıklamada, "İzleyici, kavga, cinayet, intihar, gasp, darp, cinsel taciz, işkence gibi çeşitli şiddet olaylarına medya içeriklerinde tanık olmaktadır. Günlük hayatta özellikle şiddet olaylarında ve şiddet içerikli davranışlardaki artışta medyanın önemli bir etkisi olduğuna dair tartışmalar gündemden düşmemektedir." denildi.

Yarışmacıların birbirlerinin üzerine yürüdükleri, yaşanan itişme ve boğaz sıkma gibi şiddet görüntülerin de yayınlandığı vurgulandı.

TOPLAM GELİRİ GÜNDEME GELDİ

Sözcü'nün haberine göre; RTÜK yasasında yer alan "şiddeti özendirici yayın yapılamaz" ilkesinin ihlali nedeniyle; Survivor programının yayınlandığı TV8’e, kanalın 2024 yılı Aralık ayındaki toplam geliri olan 595 milyon 67 bin 983 TL’nin yüzde 3’ü kadar ceza verildi.

Survivor'da son olarak İsmail ve Almeda kavgası vardı. Ayrıca daha önce Adem ve Efecan arasında da gerilim artmış ikili birbirinin üzerien yürümüştü.