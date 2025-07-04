Yarışmanın ardından ülkeyi terk etmişti! O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali şaşırttı

2016 yılında O Ses Türkiye'ye katılan Emre Sertkaya, 'Haydi Gel İçelim' şarkısını seslendirmiş ve Ebru Gündeş ile Hakan-Gökhan Özoğuz kardeşleri döndürmeyi başardı.

İki kardeşi tercih eden Sertkaya, yarışmanın sonunda O Ses Türkiye şampiyonu olmayı başarmıştı.

Kendine has tarzı ve sesiyle hafızalara yerleşen Sertkaya 2019'da ilk single'ını çıkarmıştı.

Bir süre sonra ise Türkiye'den ayrılma kararı alan ünlü isim Paris'e yerleşti. Paris'te sahne almaya devam eden Emre Sertkaya şimdi de son haliyle gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Emre Sertkaya'nın değişen imajı dikkat çekerken sosyal medyada; 'sana ne olmuş?', 'tanıyamadım', 'kendine ne yaptın böyle?' gibi yorumlar yapıldı.