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Yarışmanın ardından ülkeyi terk etmişti! O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali şaşırttı

Ekranların en sevilen yarışmalarından O Ses Türkiye’nin 2016 sezonunda Gökhan ve Hakan Özoğuz’un takımında yarışarak birincilik elde eden Emre Sertkaya, yarışma sonrası yurtdışına yerleşti. Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam süren Emre Sertkaya şimdi de son haliyle gündem oldu.

Yarışmanın ardından ülkeyi terk etmişti! O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali şaşırttı
Öznur Yaslı İkier

2016 yılında O Ses Türkiye'ye katılan Emre Sertkaya, 'Haydi Gel İçelim' şarkısını seslendirmiş ve Ebru Gündeş ile Hakan-Gökhan Özoğuz kardeşleri döndürmeyi başardı.

Yarışmanın ardından ülkeyi terk etmişti! O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya nın son hali şaşırttı 1

İki kardeşi tercih eden Sertkaya, yarışmanın sonunda O Ses Türkiye şampiyonu olmayı başarmıştı.

Yarışmanın ardından ülkeyi terk etmişti! O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya nın son hali şaşırttı 2

Kendine has tarzı ve sesiyle hafızalara yerleşen Sertkaya 2019'da ilk single'ını çıkarmıştı.

Yarışmanın ardından ülkeyi terk etmişti! O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya nın son hali şaşırttı 3

Bir süre sonra ise Türkiye'den ayrılma kararı alan ünlü isim Paris'e yerleşti. Paris'te sahne almaya devam eden Emre Sertkaya şimdi de son haliyle gündem oldu.

Yarışmanın ardından ülkeyi terk etmişti! O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya nın son hali şaşırttı 4

YORUM YAĞDI

Emre Sertkaya'nın değişen imajı dikkat çekerken sosyal medyada; 'sana ne olmuş?', 'tanıyamadım', 'kendine ne yaptın böyle?' gibi yorumlar yapıldı.

Yarışmanın ardından ülkeyi terk etmişti! O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya nın son hali şaşırttı 5

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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye
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