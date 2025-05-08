Yasadaki boşluktan faydalandılar: Evsizler Ezgi Mola'nın evini işgal etti... Değeri tam 700 bin euro!

Başarılı tiyatrocu ve oyuncu Ezgi Mola'nın İspanya'daki eviyle başı belada! Bülent Cankurt'un haberine göre Mola, evini evsizlere kaptırdı. İlginç olayın detayları haberimizde!

EVSİZLER EVLERİ İŞGAL EDİBİLİYOR

İddialara göre İspanya'da evsizler yasalardaki boşluklardan faydalanarak boş duran evleri işgal edebiliyor.

Sosyal, kültürel, barınma veya daha başka amaçlar doğrultusunda kapısını kırarak içeri giren evsizler, polise evi işgal ettiklerini haber veriyor.

Eğer 24 ila 48 saat içerisinde ev sahibinden ses çıkmazsa konutun yasal sahibi olunabiliyor.

EZGİ MOLA'NIN EVİ İŞGAL EDİLDİ

Ezgi Mola'nın Barselona'daki evinin de evsizler tarafından işgal edildiği iddia edildi.

Gelen bilgilere göre Mola'nın evinin 700 bin euro civarında olduğu söyleniyor.