"Yaşayan en güzel kız çocuğu" seçilmişti! Kristina Pimenova'nin son haline beğeni yağdı

2014 yılında Women Daily Magazine tarafından ''Yaşayan en güzel kız çocuğu'' seçilen Kristina Pimenova artık 19 yaşında.

Eski futbolcu Ruslan Pimenov ve eski model Glikeriya Shirokova'nın kızları olan Kristina Pimenova'nın Instagram'da pozlarıyla dikkat çekiyor.

Moskovalı model, 4 yaşından beri dünyaca ünlü markalarla birlikte çalışıyor. Şu ana kadar Dolce & Gabbana, Armani, Benetton, Roberto Cavalli gibi dünyaca ünlü markaların kampanyalarının yanı sıra birçok derginin kapağında da yer aldı.

Kristina, yurt dışına iş amaçlı çok sık seyahat ediyor. Sosyal medyada sık sık hayatına dair kareler paylaşan Pimenova'ya, takipçileri tarafından övgü dolu yorumlar yapılıyor.