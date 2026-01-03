MAGAZİN

Yasemin Ergene buz tutan havuzuna girdi! Sosyal medya onu konuştu

İş insanı İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran Yasemin Ergene şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Yasemin Ergene, kar ve soğuk havaya aldırış etmeden buz gibi havuzda yüzdü. Ünlü isim lüks evinin bahçesindeki buz tutan havuza girdi.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Yasemin Ergene ve iş insanı İzzet Özilhan, 2011'de nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, 2012'de Emine'yi 2013'te Ela'yı kucağına aldı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, Eylül ayında tek celsede boşandı. Yasemin Özilhan boşanmanın ardından yıllardır Sarıyer'de oturduğu Boğaz manzaralı villadan taşındı.

Yasemin Ergene, Beykoz'da lüks bir villa kiraladı. Ünlü isim şimdilerde yeni evinde karın keyfini sürüyor.

Yasemin Ergene, son günlerde etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından, evindeki buz gibi havuzda yüzdüğü anları paylaştı.

Yasemin Ergene'nin o anları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

