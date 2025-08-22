Yatak sırlarını ifşa etmişti! Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisiyle 6. kez nikah masasına oturuyor! Evlilik sözleşmesi şartı...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, ilişkileriyle magazin gündeminde uzun süre yer aldı. Aralarında 40 yaş fark olan çift adeta kanlı bıçaklı şekilde ayrıldı.

Gülseren Ceylan ayrılık sonrası yatak sırlarını bile ifşa etmiş ve 'Çocuk yapmayı çok istiyorduk ve asla korunmadık' demişti.

Daha önce 5 kez nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle 6. kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

NİKAH TARİHİ ORTAYA ÇIKTI

Erbil ve Ceylan'ın nikahı yakın dostlarının katılımıyla 28 Ağustos Perşembe günü evde sade bir tören olarak gerçekleştirilecek.

BeyazMagazin'de yer alan habere göre; çiftin düğün yapmayacağı öğrenildi.

DİKKAT ÇEKEN EVLİLİK SÖZLEŞMESİ DETAYI

Erbil ile Ceylan, 2023 yılında sosyal medya üzerinden tanışmıştı. Bir dargın bir barışık şekilde ilişiklerini sürdüren ikili, sonunda birlikteliklerini resmileştirme kararı aldı.

Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, çift nikah öncesinde evlilik sözleşmesi yapmayı da düşünüyor. Erbil'in bir süredir evlilik istemesi ve Ceylan'ın bu konuda ısrarcı olması ikilinin arasını açmıştı.