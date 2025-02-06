Yayında küfürler savuran 'Cin Ali' sarhoş çıktı! Akıllara durgunluk veren anlar: Ağladı, ayakkabısını fırlattı, kavga çıkardı

6 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında yine inanılmaz anlar yaşandı. 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın ortadan kaybolmasına dair konuşmaların yapıldığı anda 'Cin Ali' lakaplı kişi dikkat çekti.

Annesinin oğlunu aramak için başvurduğu Müge Anlı'da, önce arkadaşı Ali Duran'dan ardından Bekir'den şüphelenildi. Her iki isim de iddiaları yalanladı. 6 Şubat yayınına çıkan 'Cin Ali' lakaplı kişi ise konuyla ilgili konuşurken ortaya ilginç anlar çıktı.

Ali isimli konuk bir anda sinirlendi, Erhan adklı konuğa küfürler etmeye başladı. "Beni dinle lan" diyerek bağırmaya başlayan konuk karşısında Müge Anlı bile şaştı kaldı.

Müge Anlı Ali'yi sakinleştirmek isterken "Saldıracakmış gibi oturuyorsun tipini beğenmiyorum demek hoş mu? Konuş da saldırma da küfür de etme! Burada bu kadar insan var ayıp oluyor" dedi.

AĞLADI, KÜFÜR ETTİ, AYAKLANDI

Cin Ali'nin özürleri ve garip hareketleri dikkat çekerken sürekli konuşanların sözünü bölmeye çalışıp küfürler etmesi akıllara durgunluk verdi. "La anam bacım bir şey söyleyeceğim" ya diyerek isyan eden Cin Ali bir anda ağlamaya başladı.

Erhan ise bir ara programda "İçip içip yayına geliyor bu Cin Ali!" deyince Müge Anlı "Cin Ali, sen şu anda alkollü müsün?" deyince Cin Ali "Ben sürekli içerim. Ben adamı ortadan ikiye bölerim. Seni dışarıda bulacağım küpeli!"diyerek şoke etti.

Cin Ali bir ara da diğer konuğa ayakkabısını fırlattı sonra da "Ayakkabımı istiyorum neden ben böyle çıkayım televizyona" dedi. Müge Anlı reklamı girerken seyirciler Cin Ali'nin bu kadar yayında kalmasından rahatsız oldu ve sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.