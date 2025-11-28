MAGAZİN

Yedi Kocalı Hürmüz müzikalinde kriz çıktı! Mine Koşan kovuldu! Sessizliğini bozdu

Şarkıcı Mine Koşan, Müjdat Gezen yönetiminde, kadroda yer aldığı, Çağla Şıkel'in başrolünde olduğu 'Yedi Kocalı Hürmüz' adlı müzikalden hiçbir gerekçe gösterilmeden kovulduğunu açıklamıştı. Müzikaldeki kriz hakkında Çağla Şıkel ilk kez konuştu.

Öznur Yaslı İkier

Müjdat Gezen’in yönettiği “7 Kocalı Hürmüz” müzikalinde Mine Koşan ve Çağla Şıkel arasında kriz çıktığı iddiası gündeme gelmişti. Bir anda işine son verilen Mine Koşan dava açmaya hazırlandığını da açıklamıştı.

Çağla Şıkel konuya dair ilk kez konuştu. Ünlü isim; "Mine hanım o kadar kıymetli bir sanatçı ki... Üzüldüyse, kırıldıysa herhangi biri tarafından ki benim hiç saygısızlığım olmadı. Hiçbir büyüğüme de olamaz. O tamamen yapım şirketiyle arasında olan bir şey. Bize bu kadar eşlik etti, kısmet bu kadarmış. Onu çok seviyoruz ve her zaman çok kıymetli" dedi.

"MESAJ ATTIM GERİ DÖNÜŞ OLMADI"

Çağla Şıkel, "Ayrıldıktan sonra kendisiyle iletişime geçtiniz mi?" şeklindeki soruya ise "Tabii, mesaj attım kendisine. Geri dönüş olmadı müsait değildi diye düşünüyorum" yanıtını verdi.

