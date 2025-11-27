MAGAZİN

Yemekteyiz'de itiraf etti! Zuhal Topal oyunculuğu bakın neden bırakmış

Geniş Aile dizisindeki sahneleri üzerinden, "oyunculuğa geri dön" çağrıları alan Yemekteyiz programının sunucu Zuhal Topal oyunculuğunu neden bıraktığını açıkladı.

Öznur Yaslı İkier

Türkiye’nin yıllarca en çok izlenen aile ve komedi dizilerinde yer alan ve son dönemde ‘Yemekteyiz’ programıyla ekranlarda olan Zuhal Topal, oyunculuğa neden ara verdiğini ilk kez açıkladı.

Topal’ın bu itirafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sunuculuk kariyeriyle yoluna devam eden ünlü isim, Yemekteyiz programında izleyicilerden gelen “Neden yeniden bir dizide görmüyoruz?” sorusuna samimi şekilde yanıt verdi.

Topal, dizi sürelerinin aşırı uzun olması nedeniyle setlere geri dönmek istemediğini dile getirdi.

Topal, “Eskiden sitcomlar vardı, 20–30 dakikalık keyifli işler… Şimdi diziler üç saate dayanıyor. Hem fiziksel hem mental olarak çok yorucu. Bu yüzden uzun süredir oyunculuk yapmıyorum,” ifadelerini kullandı.

Sihirli Annem, Selena, Geniş Aile ve Avrupa Avrupa gibi hafızalara kazınan yapımlarda yer alan Zuhal Topal’ın son dizisi, 2011–2013 yılları arasında ekrana gelen Avrupa Avrupa olmuştu. Ünlü isim, o dönemden bu yana kariyerinde oyunculuk yerine sunuculuk projelerine ağırlık veriyor.

