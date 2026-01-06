Yeni proje öncesi tatile doyamadı! Sıla Türkoğlu Ata Ayyıldız ile Zürih kaçamağını paylaştı

Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Doğa' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, hem özel yaşamıyla hem de dizideki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Her haliyle beğeni toplayan ünlü ismin, fenomen diziye veda eder etmez yeni projesi 'Doktor Başka Hayatta' ile anlaşma sağladı.

Yeni dizisiyle ekrana dönmek için gün sayan Sıla Türkoğlu şimdi de sevgilisi Ata Ayyıldız ile çıktığı Zürih kaçamağıyla dikkat çekti.

BEĞENİ YAĞDI

Sevgilisiyle romantik pozlarını peş peşe yayınlayan ünlü ismin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sıla Türkoğlu'na; 'güzellik gelmiş', 'yeni projeni heyecanla bekliyoruz', 'Sade ve zarif' gibi yorumlar yapıldı.