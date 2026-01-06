MAGAZİN

Yeni proje öncesi tatile doyamadı! Sıla Türkoğlu Ata Ayyıldız ile Zürih kaçamağını paylaştı

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Doğa' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu şimdilerde yeni proje hazırlığında. 'Doktor Başka Hayatta' dizisiyle ekrana dönecek olan Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız ile Zürih kaçamağını paylaştı.

Öznur Yaslı İkier

Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Doğa' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, hem özel yaşamıyla hem de dizideki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Her haliyle beğeni toplayan ünlü ismin, fenomen diziye veda eder etmez yeni projesi 'Doktor Başka Hayatta' ile anlaşma sağladı.

Yeni proje öncesi tatile doyamadı! Sıla Türkoğlu Ata Ayyıldız ile Zürih kaçamağını paylaştı 1

Yeni dizisiyle ekrana dönmek için gün sayan Sıla Türkoğlu şimdi de sevgilisi Ata Ayyıldız ile çıktığı Zürih kaçamağıyla dikkat çekti.

Yeni proje öncesi tatile doyamadı! Sıla Türkoğlu Ata Ayyıldız ile Zürih kaçamağını paylaştı 2

BEĞENİ YAĞDI

Sevgilisiyle romantik pozlarını peş peşe yayınlayan ünlü ismin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yeni proje öncesi tatile doyamadı! Sıla Türkoğlu Ata Ayyıldız ile Zürih kaçamağını paylaştı 3

Sıla Türkoğlu'na; 'güzellik gelmiş', 'yeni projeni heyecanla bekliyoruz', 'Sade ve zarif' gibi yorumlar yapıldı.

Yeni proje öncesi tatile doyamadı! Sıla Türkoğlu Ata Ayyıldız ile Zürih kaçamağını paylaştı 4

Anahtar Kelimeler:
Show TV Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti
