Yeni ses kaydı ortaya çıktı! Güllü'nün kızı sessizliğini bozdu

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Güllü'nün cenazesi gözyaşları arasında toprağa verilirken, ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz tarafından yürütülen soruşturmaya bir savcı daha atandı. Böylece dosyaya bakan savcı sayısı 3'e yükseldi.

Soruşturma devam ederken Güllü'nün kızı ve oğluyla ilgili ortaya atılan iddialar herkesi şaşırttı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara sonunda karşılık verdi.

'YARALIYORLAR'

Annesinin ölümünde parmağı olduğu konuşulan Tuğyan; 'Bunu söyleyen insanların merhametsiz, vicdansız olduğunu düşünüyorum. Çünkü o benim annem. Karalıyorlar, iftira atıyorlar, yaralıyorlar. Artık acımızı yaşamak istiyoruz. Bizi rahat bırakın. Acımızı yaşayamadık.

Et tırnaktan ayrılmaz, hiçbir evlat bunları düşünmez. Gayet mutluyduk. Hiçbir problemimiz yoktu. Hakkımdaki iftiraları asla kabul etmiyorum' diye konuştu.

Tuğyan ortaya çıkan mesajlar ve ses kayıtları hakkında da şunları söyledi; 'Bir mesajımı, videoyu ya da ses kaydını kendi güçleri ile geçirip bunu dün yaşanmış gibi gösterip oradan vurmaya çalışıyorlar. Ertesi gün annemle barışıp barışmadığımı kim bilebilir?'

Yeni çıkan ses kaydında ise Güllü'nün kızına 'Ben düşmanıma bile sinirlemem ama Tuğyan bana yaşattıklarını sende yaşayacaksın biliyorsun değil mi? Sende annesin ya. Bana yaşattıklarını sende yaşayacak.' dediği duyuluyor.

Bu ses kaydından sonra da Tuğyan 'Ben kendimden eminim. Ben annemin kızıyım. Bu atılan iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum.' dedi.

'BÖYLE BİR KONUŞMA YOK'

Bircan Dülger'in 'Tuğyan ile biz cenazede göz göze geldik. Abla ben yaptım, çok pişmanım' ifadesine ise Tuğyan 'Bir kere bu konuşmanın olacağı bir ortam asla yok, böyle bir onuşma olamaz. Bu iftirayı kabul etmiyorum' diyerek karşılık verdi.