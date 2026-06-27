Yeraltı dizisine bomba transfer! İsmail Hacıoğlu için görüşmeler başladı

NOW'ın fenomen dizisi “Yeraltı”, 2026 yılının en çok konuşulan dizilerinin biri olmayı başardı. Fatih Aksoy’un patronu olduğu Medyapım’ın imza attığı dizinin yeni sezonu şimdiden heyecanla bekleniyor.

Denizcan Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nu buluşturan “Yeraltı” dizisiyle ilgili son dönemde kulislerde flaş bir bilgi dolaşıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı aktör İsmail Hacıoğlu’nun yeni sezonda “Yeraltı”na geleceği iddialar arasında. Henüz yeni sezon görüşmeleri başlamayan diziyle ilgili bu iddianın nasıl sonuçlanacağı da merak ediliyor.