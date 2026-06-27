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Yeraltı dizisine bomba transfer! İsmail Hacıoğlu için görüşmeler başladı

Denizcan Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nu buluşturan "Yeraltı" dizisiyle ilgili şaşırtan bir iddia gündeme geldi. Yeraltı dizisine İsmail Hacıoğlu’nun dahil olacağı konuşuluyor.

Yeraltı dizisine bomba transfer! İsmail Hacıoğlu için görüşmeler başladı
Öznur Yaslı İkier

NOW'ın fenomen dizisi “Yeraltı”, 2026 yılının en çok konuşulan dizilerinin biri olmayı başardı. Fatih Aksoy’un patronu olduğu Medyapım’ın imza attığı dizinin yeni sezonu şimdiden heyecanla bekleniyor.

Yeraltı dizisine bomba transfer! İsmail Hacıoğlu için görüşmeler başladı 1

Denizcan Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nu buluşturan “Yeraltı” dizisiyle ilgili son dönemde kulislerde flaş bir bilgi dolaşıyor.

Yeraltı dizisine bomba transfer! İsmail Hacıoğlu için görüşmeler başladı 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı aktör İsmail Hacıoğlu’nun yeni sezonda “Yeraltı”na geleceği iddialar arasında. Henüz yeni sezon görüşmeleri başlamayan diziyle ilgili bu iddianın nasıl sonuçlanacağı da merak ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Hacıoğlu Uraz Kaygılaroğlu devrim özkan Yeraltı dizisi
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