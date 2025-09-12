MAGAZİN

Yeşilçam’dan Amerika’ya: Ayhan Türkbaş’ın “Tatlı Tesadüfleri”

Türk sinema ve sahne dünyasının renkli isimlerinden Ayhan Türkbaş’ın hayatı, kızı Deniz Türkbaş tarafından hazırlanan “Tatlı Tesadüfler” adlı kitapta toplandı. Kitap, yalnızca bir aile hikâyesini değil, aynı zamanda Türk-Amerikan kültürel ilişkilerinde iz bırakan bir yaşam öyküsünü de aktarıyor.

Öznur Yaslı İkier

Deniz Türkbaş, çalışmayı “Bu kitap yalnızca ailemizin hikâyesi değil; aynı zamanda iki kültür arasında köprü kurmuş, sanatla ve aşkla yoğrulmuş bir hayatın belge niteliğinde aktarımıdır” sözleriyle tanımlıyor.

YEŞİLÇAM’DAN SAHNE IŞIKLARINA

İstanbul’da büyüyen Ayhan Türkbaş, Galatasaray Lisesi’nde okurken yönetmen Orhan Dilmen’in tesadüfen keşfetmesiyle sinema sahnesine adım attı. 1955’te Izdırap Şarkısı, ardından Bir Serseri ve Günah Köprüsü filmlerinde başrol oynadı. “Günah Köprüsü” setinde tanıştığı sanatçı Özel Okumuş ile 1956’da evlendi. Ayhan Işık ve Sadri Alışık’ın da yükseldiği dönemde öne çıkan Türkbaş, sinemadaki kariyerinin ardından menajerlik ve organizasyon işleriyle uğraştı. Eşi ve kayınbiraderi için turneler düzenleyerek sahne sanatlarının gelişiminde rol oynadı.

DİASPORADA KÜLTÜREL KÖPRÜ

1950’lerin sonunda ABD’ye yerleşen çift, Washington’dan New York’a uzanan yeni bir hayat kurdu. Türkbaş hem iş dünyasında başarı sağladı hem de sanattan kopmadı. Türk müziğini Amerikan kulüp sahnesine taşıdı, kültürel etkinlikler organize etti. ABD’deki Türk diasporasının önde gelen isimlerinden biri haline gelen Türkbaş, özellikle Kıbrıs Barış Harekâtı döneminde yardım organizasyonlarıyla öne çıktı, Türk Günü yürüyüşlerinde aktif rol aldı. Eşi Özel Türkbaş da ABD sahne sanatları alanında kendi şöhretini yarattı. Böylece çift hem sanatta hem de diaspora faaliyetlerinde önemli bir figür olarak anıldı.

KİTAPTAKİ YOLCULUK

“Tatlı Tesadüfler” kitabı, Ayhan Türkbaş’ın Yeşilçam’daki ışıltılı günlerinden ABD’deki iş ve kültür hayatına uzanan geniş bir portre sunuyor. Kitap, hem dönemin sinema tarihine hem de ABD’deki Türk toplumunun oradaki uyum ve gelişim sürecine ışık tutuyor.

