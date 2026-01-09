MAGAZİN

Yeşilçam'dan simit tezgahına! Bir döneme damga vurmuştu: Son hali dikkat çekti

Yeşilçam’dan simit tezgahına uzanan bir hayat hikayesi… Çok sayıda film ve dizide rol alan, son olarak bir filmin yapımcılığını üstlenen 55 yaşındaki Bülent Katıoğlu, diksiyonunun bozulmasına da yol açan sağlık sorunları nedeniyle sanat hayatına ara verdi. Katıoğlu, dostlarının desteğiyle Antalya’da açtığı simit tezgahında simit ve çay satarak geçimini sağlamaya çalışıyor.

Gaziantep'ten İstanbul'a uzanan hayat yolculuğunda küçük yaşlarda sinema sektörüne adım atan Katıoğlu, sinema oyunculuğunun yanı sıra tiyatro, dizi ve film yapımcılığıyla sanat yaşamını sürdürdü.

Figüran olarak başladığı sinema dünyasında bir çok film ve dizide rol alan Katıoğlu, geçirdiği sağlık sorunları sonrası mesleğine devam edemeyince, dostlarının yardımıyla küçük bir iş yeri açarak simit satmaya başladı.

"ÇOCUK YAŞTA YEŞİLÇAM'A ADIM ATTIM"

Gaziantep doğumlu olduğunu, ilköğretim yılları ve çocukluğunun İstanbul'da geçtiğini anlatan Katıoğlu, sinema serüveninin çok erken yaşlarda başladığını belirterek "O zaman Yeşilçam'a ayak bastım. Figüran olarak başladım, belli yıllardan sonra diyaloglu roller almaya başladım. Birçok dizi ve filmde oynadım" diyen Katıoğlu, kariyeri boyunca 100'ün üzerinde yapımda rol aldığını ifade etti.

"TİYATRONUN T'SİNİN BİLMİYORDUM"

Tiyatro ile tanışmasının mahalle esnafının yönlendirmesiyle gerçekleştiğini dile getiren Katıoğlu, unutamadığı anısını şu sözlerle anlattı: "Tiyatronun ‘t'sini bilmiyordum. Kadıköy Alt Yol'un üst tarafında, Moda'da bir tiyatroya gittim. Ferhan Şensoy'un oyunuydu o gün tiyatrocu olmaya karar verdim"

SAĞLIK SORUNLARI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Son üç yılda ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirten Katıoğlu, uzun bir tedavi süreci geçirdiğini belirterek, "Beynime pıhtı attı, bağırsak kanseriyle uğraştım, kalp krizi geçirdim. İlaçlara bağlı olarak yaşıyorum. Diksiyonum bozuldu ama düzeltmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"30-40 GÜNDÜR BURADAYIM"

Yaklaşık 7 yıl önce Antalya'ya yerleştiğini belirten Katıoğlu, bir dönem kendi tiyatro ekibini kurduğunu ancak sağlık sorunları nedeniyle devam edemediğini aktardı. Bugün geçimini simit ve çay satarak sağladığını dile getiren Katıoğlu, "Bazı dostların desteğiyle simit tezgahı açtım. Yaklaşık 30-40 gündür buradayım. Simit, poğaça ve çay satarak hayatımı sürdürüyorum" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

