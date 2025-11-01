Yeşilçam efsanesi Engin Çağlar'ın feci ölümü! Karşıdan karşıya geçmek isterken... Görüntüler saniye saniye kaydedildi

Türk sinemasının efsane isimlerinden, Yeşilçam’ın unutulmaz jönlerinden Engin Çağlar feci şekilde hayatını kaybetti. Acı haberi, Film-San Vakfı yaptığı açıklamayla duyurdu. Vakıf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Film-San Vakfının Kurucu Üyelerinden ve Türk Sineması’nın & Yeşilçam’ın Değerli Oyuncusu Engin Çağlar’a Allahtan Rahmet, Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz…

Engin Çağlar, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Ekol TV Özel Haberler Şefi Dilek Yaman Demir'in özel haberine göre; olay akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 85 yaşındaki usta oyuncu Engin Çağlar, evine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Karşıya geçmeden önce bir motosikletin geçmesini bekleyen Çağlar, yolun boşaldığını düşünerek yürümeye başladı. Ancak caddeyi yarılamışken, hızla gelen başka bir motosiklet ünlü aktöre çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Çağlar, başından ve bacaklarından ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan oyuncuyu Şişli’deki özel bir hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Engin Çağlar hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün de yaralandığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ENGİN ÇAĞLAR KİMDİR?

Gerçek adı Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 1940’lı yıllarda İstanbul’da doğdu. 1960’lı ve 1970’li yıllarda Türk sinemasının en popüler erkek oyuncularından biri olarak tanındı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik gibi Yeşilçam’ın efsane isimleriyle birçok filmde başrolü paylaştı.

Hem yakışıklılığı hem de beyefendi duruşuyla dönemin “jön” karakterlerinin sembol isimlerinden biri olan Çağlar, “Aşka Susayanlar”, “Tatlı Dillim” ve “Yalnız Adam” gibi filmlerle hafızalara kazındı. Oyunculuk kariyerinin ardından yapımcılığa yönelen sanatçı, sinema sektörüne çeşitli alanlarda katkı sunmaya devam etti.