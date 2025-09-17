Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı... Sevtap Parman son haliyle gündemde! Hastalığa yakalandı huzurevinde yaşıyor

Türk sinemasının bir dönem tanınan isimlerinden olan ve bir çok Yeşilçam filminde yer alan Sevtap Parman son haliyle gündeme geldi.

Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Orhan Günşiray ve Gülşen Bubikoğlu ile başrolleri paylaştığı 'Hükmedenler Paramparça' (1985) filmi ile sinema kariyerine adım atan Sevtap Parman, 1985-1989 arasında 22 filmde rol aldı.

Parman, 2011 yılında ise mesleği tamamen bıraktı. Hayatını açtığı bir dükkandan elde ettiği gelirle devam ettiren ünlü isim, annesinin vefatı üzerine ruhsal çöküntü yaşadı.

Ünlü isim bu ruhsal çöküntünün etkisiyle de Alzheimer'a yakalandı. Kız kardeşi tarafından huzurevi-klinik tarzında bir bakım merkezine yerleştirilen Sevtap Parman'ın tedavisi devam ediyor.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Sevtap Parman'ın son haline sosyal medyada bazı kullanıcılar 'yıllar geçse de çok güzel' yorumunu yaparken bazı kullanıcılar da 'yıllar ona da acımamış' yorumunda bulundu.