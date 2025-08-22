MAGAZİN

Yeşilçam'ın en yakışıklı jönüydü! Şöhreti geride bırakıp sırra kadem bastı! Kenan Kalav başka bir ülkede restoran patronu oldu

Bir dönem Yeşilçam'ın en yakışıklı ismi olan ve Çalıkuşu dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan Kenan Kalav şöhreti geride bırakıp sırra kadem basmıştı. Ünlü oyuncu şimdilerde başka bir ülkede restoran patronu oldu.

Öznur Yaslı İkier

Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kenan Kalav uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyor. 5 yıl içinde 15 filmde rol alan Kalav, 1980’li yılların gözde erkek oyuncularından biriydi.

Şu anda 63 yaşında olan Kalav, fotoroman döneminde kariyerine başlayıp sonra sinema ve televizyona adım atmıştı. Bir dolu dizide ve filmde kamera karşısına geçmişti.

RESTORAN PATRONU OLDU

Şöhreti geride bırakıp ülkeyi terk eden Kalav oyunculuğu da bırakarak İspanya'nın Barcelona kenti yakınlarındaki küçük ama gözde bir tatil kasabasında restoran işletmeciliğine başladı.

Yıllar içerisinde restoran sayısını artıran Kalav üç tane restorana ortak ve bir tanesi de tamamen kendisine ait.

Kalav, son olarak tatsız bir aile meselesiyle gündeme gelmişti. Eski evliliğinden dünyaya gelen tek oğlu Can'ın nişan törenine katılmayan Kalav bu yüzden eleştirilmişti. Baba ile oğulun arasına üç milyon dolarlık bir mirasın girdiği iddia edilmişti.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Kenan Kalav'ın son haline sosyal medyada; 'yaşlandın artık bizde yaşlandık', 'Allah sağlıklı yaşlar versin', 'maşallah en yakışıklı jön', 'hala çok yakışıklı' gibi yorumlar yapıldı.

