Yeşilçam'ın güzeller güzeli Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşırttı! Görenler tanıyamıyor

Birçok Yeşilçam filminde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Meral Zeren, Salako filmindeki 'Ağa kızı Emine' rolüyle hafızalara kazındı.

Özellikle Hanzo, Salako, Şaşkın Damat, Köyden İndim Şehire ve Salak Milyoner gibi yapımlarda Kemal Sunal'ın partneri olan Zeren bir dönemin en sevilen isimlerindendi.

Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Meral Zeren yıllardır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Ortaokul sıralarında henüz 13 yaşındayken gösteri dünyasında kariyer yapmak uğruna eğitimini bırakıp sahneye adım atan Meral Zeren şimdilerde 68 yaşında.

80'li yıllarda Kanlı Nigar ve Evet mi Hayır mı müzikallerinde rol aldı. Gelen teklifler üzerine 1986 yılında başladığı assolistliği 90'lı yıllarda gazinoların kapanmasına dek devam ettirdi.

YORUM YAĞDI

Meral Zeren şimdi de son haliyle gündem oldu. Yıllar içerisinde epey değişen ünlü ismi görenler tanıyamıyor. Zeren'e sosyal medyada; 'yıllar acımamış', 'yaşlanmış' gibi yorumlar yapılıyor.