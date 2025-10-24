MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yeşilçam'ın sevilen ismi Neşe Aksoy'a veda! Son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sinema sanatçısı Neşe Aksoy, son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilçam'ın sevilen ismi Neşe Aksoy'a veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Öznur Yaslı İkier

İzmir'de akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sinema sanatçısı Neşe Aksoy, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir İzmir’deki özel bir hastanede akciğer kanseri tedavisi gördüğü öğrenilen Yeşilçam oyuncularından Neşe Aksoy, dün sabah hayatını kaybetti. Çok sayıda Yeşilçam filminde rol alan Aksoy’un vefatı, sinema camiasında üzüntüye neden oldu.

Yeşilçam ın sevilen ismi Neşe Aksoy a veda! Son yolculuğuna uğurlandı 1

Neşe Aksoy için bugün İzmir’de, Mavişehir Memur Kardeşler Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene kızı Elif Doğru, damadı Emek Can Doğru, yeğenleri Alper ve Tolga Dal, eski eşi Şükrü Ediz, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namaz sonrası Aksoy’un cenazesi, Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yeşilçam ın sevilen ismi Neşe Aksoy a veda! Son yolculuğuna uğurlandı 2

NEŞE AKSOY KİMDİR?

İstanbul'da 1966'da dünyaya gelen Neşe Aksoy, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Aksoy, 'Kızlar Sınıfı Yarışıyor' ve 'Lodos Zühtü' adlı yapımlarda rol aldı. Başrollerinde Tarık Akan ve Fikret Hakan'ın yer aldığı 'Arkadaşım' filmiyle de tanınan Aksoy, sinema oyunculuğunun yanı sıra İngiltere'de resim eğitimi alarak çok sayıda sergiye de imza atmıştı.

Yeşilçam ın sevilen ismi Neşe Aksoy a veda! Son yolculuğuna uğurlandı 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmaj tazeledi! Son haliyle tam not aldıİmaj tazeledi! Son haliyle tam not aldı
Linçlere dayanamadı! Manifest grubu harekete geçti! 'Cezai süreç başlatıldı'Linçlere dayanamadı! Manifest grubu harekete geçti! 'Cezai süreç başlatıldı'

Anahtar Kelimeler:
yeşilçam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.