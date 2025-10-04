MAGAZİN

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerindendi! Recep Bülbülses hayatını kaybetti

Bir süredir astım rahatsızlığıyla mücadele eden Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Recep Bülbülses, nefes darlığı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öznur Yaslı İkier

Bir dönem Yeşilçam filmlerinde yer almış oyuncu Recep Bülbülses, 60 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir astım rahatsızlığıyla mücadele eden Bülbülses, nefes darlığı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oyuncu, solunum yetmezliği nedeniyle hayata veda etti.

Recep Bülbülses, bugün toprağa verilecek.

RECEP BÜLBÜLSES KİMDİR?

Mardin doğumlu Recep Bülbülses’in sinema kariyeri 1983 yılında rol aldığı 'Kardeşim Benim' filmiyle başladı. Bülbülses, sinemadaki düşüşü sonrası müzik kariyerine başladı. Recep Bülbülses’in sinema kariyeri, 1983 yılında 'Kardeşim Benim' filmiyle başlamıştır. Kariyerinde 60’ın üzerinde filmde rol almış, bunlardan dört tanesinde başrol oynamıştır. 'Patroniçe' (1987) ve 'Acıların Çocuğu' (1985) gibi filmlerinde roller üstlenmiştir.

