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Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerindendi! Usta oyuncu Meral Kurtuluş hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta ismi Cevat Kurtuluş'un kendi gibi oyuncu eşi Meral Kurtuluş 87 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerindendi! Usta oyuncu Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
Öznur Yaslı İkier

Yeşilçam'da birçok filmde rol alan Cevat Kurtuluş'un kendisi gibi oyuncu eşi Meral Kurtuluş'tan acı haber geldi. Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam süren usta isim hayatını kaybetti.

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Acı haberi Film-San Vakfı sosyal medya üzerinden duyurdu. Paylaşımda "Oyuncu Meral Kurtuluş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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MERAL KURTULUŞ KİMDİR?

Meral Kurtuluş, 1935 yılında Kosova'da dünyaya geldi. 950'li yıllarda ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Kurtuluş, Türk sinemasının usta isimlerinden Cevat Kurtuluş ile 1959'da evlendi.

Sinemaya 1960 yapımı "Ayşecik" filmiyle adım atan Kurtuluş, yaklaşık 100 filmde rol aldı.

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yeşilçam MERAL KURTULUŞ
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