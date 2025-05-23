Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya evinde bıçaklandı! Sürünerek yardım istedi

Ünlü oyuncular Tarık Akan, Fatma Girik ve Ahu Tuğba gibi sanatçılarla filmleri olan eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya uzun zamandır Hollanda'da yaşıyordu. 60 yaşındaki adam arada bir İstanbul'a gelip Beşiktaş'taki evinde kalıyordu.

Sulukahya iddiaya göre geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden tanıştığı kadını evine davet etti. Eve gelen kadın ile Sulukahya arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

EVİNDE BIÇAKLANDI

Çıkan kavgada kadın eski oyuncuyu bıçakladı. Ardından olay yerinden kaçtı. Sulukahya sürünerek alt kat komşusuna gidip yardım istedi.

Hastaneye kaldırılan Sulukahya yoğun bakıma alındı. Kaçan şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri sürerken olayla ilgili soruşturma sürüyor.