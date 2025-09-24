Yetişkin film yıldızı Alexis Texas'la mesajları ifşa olmuştu! Lvbel C5 ile Ece Kırtanır aşkında kriz! Ayrılık iddiası gündemde

Özellikle 'Hav Hav Hav' şarkısıyla son döneme damgasını vuran ‘Lvbel C5’ mahlasıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Danla Bilic’in yakın arkadaşı Ece Kırtanır ile aşk yaşadığı bilinen Lvbel C5 ayrılık iddiasıyla gündeme geldi.

Lvbel C5 geçtiğimiz günlerde Orkun Işıtmak’ın “Pembe Yalanlar” serisine konuk olmuş ve itiraflarıyla uzun süre konuşulmuştu. Programda yetişkin film yıldızı Alexis Texas'la mesajları ifşa olan Lvbel C5'in özel hayatında kriz çıktığı iddia edildi.

Orkun Işıtmak ünlü rapçinin mesajlarını okumuş ve 'Ben hayatımda ilk defa böyle bir DM konuşması okuyorum' demişti.

Yayınlanan mesajlar sonrası Ece Kırtanır'ın Lvbel C5'i takipten çıktığı söylendi.