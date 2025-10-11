MAGAZİN

Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan sahnelere döndü! İşte son hali

Karaciğer yetmezliği tedavisi gören, geçtiğimiz günlerde de hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Ufuk Özkan 48 saat yoğun bakımda kalmış ve tedavisi biter bitmez taburcu edilmişti. Özkan şimdi de sahnelere döndü. Tiyatro oyununda sevenleriyle buluşan ünlü isim günler sonra ilk fotoğrafını paylaştı.

Öznur Yaslı İkier

Bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde evde fenalaşmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Birkaç gün hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özkan tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmişti. Ufuk Özkan daha sonra hastaneye kaldırılma nedeni ve sağlık durumu hakkında açıklama yapmıştı:

"Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Bir kez daha ne kadar çok sevenim olduğunu gördüm. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim."

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Tüm bu yaşananların ardından Ufuk Özkan, sahnelere döndü. Üç sezondur rol aldığı tiyatro oyununda seyirci karşısına çıkan Özkan, günler sonra ilk kez fotoğrafını paylaştı.

50 yaşındaki ünlü oyuncu, oyun sonrası rol arkadaşlarıyla objektif karşısına geçti.

