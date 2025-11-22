MAGAZİN

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Bez Bebek dizisinin çocuk yıldızı Asena Keskinci, dizinin başrolü Evrim Akın hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Keskinci, Evrim Akın'ın kendisine psikolojik şiddet uyguladığını söyleyerek "Bu kadın benim üvey annem oluyor' ifadelerini kullandı. Evrim Akın hakkında peş peşe patlayan iddialara bir yenisi eklendi.

Öznur Yaslı İkier

2007-2010 yılları arasında yayınlanan fantastik çocuk dizisi "Bez Bebek" dizisinde canlandırdığı "Yağmur" karakteriyle tanınan oyuncu Asena Keskinci, yıllar sonra eski defterleri açarak yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.

Magazin gündemi Asena Keskinci'nin Bez Bebek'in başrolü Evrim Akın hakkında şiddet ve üvey annelik iddialarıyla çalkalandı.

Asena Keskinci, ailesinin dağılmasında Evrim Akın'ın etkisi olduğunu dile getirerek çarpıcı bir iddiada bulundu: "Anneme gidip 'Bana kocanın numarasını ver, sizi barıştıracağım' diyor. Babamın numarasını alıyor ve bu kadın benim üvey annem oluyor. Hala beraberler, aynı evde yaşıyorlar."

Asena Keskinci'nin ardından Bez Bebek oyuncularından ve Alemin Kıralı dizisinin oyuncularından peş peşe paylaşımlar geldi.

Bez Bebek dizisinin görüntü yönetmeni Şahin Yiğit'ten Evrim Akın hakkında şaşırtan bir açıklama geldi. Yiğit şu açıklamayı yaptı;

'Hani derler ya, ilk taşı en günahsız atsın diye. Asena kuzum da o setin en masum, belki de en saf çocuğuydu.

İşte o ilk taş, tam da bu çocuktan geldi. İlahî adalet geç kalır, ama asla kimsenin yanına bırakmaz. Benim de rızkımla oynayanlarda başroldesin, ben de sana hakkımı helal etmeyeceğim ölene kadar!'

Anahtar Kelimeler:
Evrim Akın Bez bebek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
